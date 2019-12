Formazione Forze dell'Ordine. A scuola con gli addestratori di cani ricerca persone

A Castiglione delle Stiviere, il prossimo fine settimana sarà terra di un Seminario Internazionale di Mantrailing che vede quale protagonista principale l’Istruttore della Polizia di Madrid Cristobal Garcia Gomez (Spagna), Noelia Pedro del Olmo (Spagna) coadiuvati dagli Istruttori Ivan Schmidt (Svizzera) e Virginia Ancona (Italia). Il Seminario di Mantrailing che si terrà nelle giornate del 14/15 Dicembre è organizzato dalle “Code Ignoranti Mantrailing Team" di Anna Baruzzi e Raffaella Toregiani e da "Mare Monti - Team Cinofilo Genova". Il Mantrailing è una disciplina cinofila applicabile al settore della protezione civile (ricerca persone scomparse) ed a quello delle indagini forensi, nella quale i cani vengono formati per individuare e seguire la traccia lasciata dal decadimento cellulare della persona da ricercare; traccia che ci rende unici come un’impronta digitale. E’ una disciplina che può essere praticata come attività ludico/sportiva da cani di qualsiasi razza ed età, con enormi benefici per la relazione del binomio uomo-cane. Cristobal Garcia Gomez considerato nella sua terra uno dei massimi esperti della disciplina, oggi è conduttore cinofilo della Polizia di Madrid, esperto di “Detection Dog" (droga e esplosivi). Cristobal Garcia Gomez è a capo dell’Associazione Mantrailing Madrid e ha portato il suo metodo in giro per il mondo. Ivan Schmidt è considerato uno dei massimi esperti nel panorama della cinofilia biologica forense (mantrailing), nonché nella rieducazione comportamentale di cani aggressivi. In prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persone (le gemelline Sleep in Svizzera, e Yara Gambirasio, solo per citarne alcuni), alle sue spalle vanta oltre cinquanta interventi in qualità di Consulente Tecnico, Ausiliario di PG e membro di unità cinofile nazionali ed internazionali. In una conferenza video, gli Istruttori spagnoli sono rimasti positivamente colpiti e affascinati dal paesaggio mantovano, motivo per cui è stato deciso di promuovere questo territorio per lo svolgimento dell'evento. Il seminario ha come obiettivo quello di formare i binomi che già praticano questa disciplina, incluso istruttori o appartenenti alla PCI. L'iniziativa è ormai sold out. La terra Mantovana quindi, è sempre pronta ad accogliere eccellenze cinofile, per insegnare e perfezionare la tecnica di ricerca molecolare. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it