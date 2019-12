Evento al Bibiena per ricordare Leonardo da Vinci, pittore e musico

Quasi a chiusura dell'anno che segna le celebrazioni del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519),, l’Accademia Nazionale Virgiliana promuove al Teatro Bibiena una conferenza a più voci dal titolo ‘L’anima si compone di armonia’: Leonardo pittore e musico (ore 16.30). Stefano L’Occaso e Giovanni Pasetti ricorderanno i rapporti di Leonardo con i Gonzaga e in particolare con Francesco II e Isabella d'Este. Di passaggio per Mantova al principio del 1500, Leonardo dovette avere modo di incrociare - in termini che difficilmente possiamo supporre del tutto amichevoli - Andrea Mantegna, di ritrarre la marchesa di Mantova, in un celebre "cartone" che si conserva al Louvre, e di prestare la sua competenza, stavolta come architetto, a Francesco II. Sarà l'occasione per riflettere sul peso storico di questa contingenza e sull'influsso che Leonardo ebbe per lo sviluppo delle arti in città. Paola Besutti e Walter Testolin approfondiranno il rapporto di Leonardo con la musica e in particolare l’ipotesi di identificazione del compositore Josquin Desprez (1450 ca. – 1521) quale soggetto raffigurato nel celebre “Ritratto di musico”. A seguire (ore 18.00) lo stesso Testolin dirigerà l’Ensemble De labyrintho nel concerto Nello sguardo dell’altro. La musica di Josquin Desprez e un ritratto di Leonardo. Così scrive Laura Bigi: «L'impegno interpretativo dell'ensemble De labyrintho si incarna in una eloquenza armoniosa che ricambia la perfetta coerenza delle partiture. Un altissimo piacere che deriva dalla minuta cesellatura dei particolari espressivi del testo e del suono» («Il Corriere musicale»). Nato nel 2001 dall'unione di alcuni dei più validi interpreti italiani del repertorio vocale rinascimentale, sotto la direzione di Walter Testolin l’ensemble De labyrintho si è affermato negli anni come uno dei più significativi interpreti della polifonia rinascimentale a cappella della scena musicale. Determinante nelle scelte interpretative di De labyrintho è il percepire la Musica come risultato della profonda compenetrazione di suono, parola, pensiero e simbolo. Il gruppo dedica grande attenzione all'interpretazione di ogni singolo compositore, adattando il proprio modo di cantare alle specificità delle diverse personalità. Invitato dalla Roosevelt Academy dell'Università di Utrecht a tenere il concerto di chiusura del Festival Symposium Josquin & the Sublime, De labyrintho è stato definito «la compagine oggi più esperta al mondo nel cavare dalle note di Josquin Desprez quella musica così sublime, struggente, intimamente umanista, che lo fece paragonare a Michelangelo e Raffaello». Il risultato è un’esperienza unica d’ascolto. Il concerto rientra nell’ambito della rassegna “I concerti dell’Accademia” (anno XVI, 2019, a cura di Paola Besutti) ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Banca Agricola Mantovana. L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it