Bibiena. Bruno Galli assessore regionale e professore intervisterà l'ex dissidente Vaclav Havel

Václav Havel (1936-2011), poeta, drammaturgo, filosofo, dissidente, politico ceco, è stato uno dei grandi

personaggi che hanno segnato in profondità la storia del Novecento europeo. stato protagonista di una

parabola esistenziale che neppure lui – drammaturgo dell’assurdo – avrebbe mai pensato di scrivere:

incarcerato dal governo cecoslovacco come dissidente sino a pochi mesi prima della “Rivoluzione di velluto” del 1989, divenne poco dopo il presidente della repubblica del suo paese. Stefano Bruno Galli ripercorrerà la vicenda biografica ed intellettuale di Vaclav Havel, segnata da grandi dissidi politici ed altissimi risultati culturali ed inquadrata, quale punto di svolta, nelle straordinarie vicende europee degli anni Ottanta e, in particolare, del cosiddetto anno fatale, il 1989.

Stefano Bruno Galli (Bollate, 1966) è professore di Storia delle dottrine e istituzioni politiche nell’Università

degli Studi di Milano; ha insegnato anche all’Università degli Studi “Luigi Bocconi” di Milano ed a quella di Siena. È membro dell’Accademia degli Agiati di Rovereto. Studioso di autonomia e regionalismo, federalismo e costituzionalismo, collabora con diversi quotidiani e periodici e dal 2018 è assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia.