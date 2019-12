Evento speciale al Consorzio Agrituristico a cura di Cia Est Lombardia

Sabato 14 dicembre dalle ore 10.30 appuntamento nella sede del Consorzio Agrituristico (strada Chiesanuova 8) con l’evento ‘Come riconoscere le varie stagionature del Parmigiano Reggiano’ a cura di Cia Est Lombardia. In programma una degustazione aperta a tutti durante la quale i presenti saranno guidati da Elio Marini, delegato delle sezioni mantovane dell’Onaf e membro dell’Accademia Gonzaghesca degli Scalchi. Si potranno degustare tre tipologie di stagionatura: 24, 30 e 36 mesi. Formaggi dei caseifici Frizza e Vo Grande di Pegognaga. “Un’iniziativa che mira a far conoscere ai consumatori il valore e la qualità di un prodotto che è una grande eccellenza delle nostre zone – sottolinea Luigi Panarelli, presidente Cia Est Lombardia – e che resterà anche in futuro un punto di forza dell’economia del territorio”.