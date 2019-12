Quistello. Per la Festa di Natale una rappresentazione con il linguaggio dei segni. Alcuni genitori non ci stanno

Tutto pronto alle scuole primarie ex elementari di Quistello per la Festa di Natale in programma il 20 dicembre: da definire ci sono solo i dettagli. Le disposizioni prevedono che i piccoli non dovranno vestirsi di rosso - colore che rappresenta il Natale - coprire le mani con guanti bianchi ma vestirsi di nero per eseguire una dimostrazione nel linguaggio dei segni. Una festa “inclusiva” che però metterà all’angolo “Astro del ciel” e racconti e poesie a tema natalizio (di cui, tra l'altro, la letteratura italiana è ricchissima con vere e proprie “perle” scritte da Pirandello, Gianni Rodari, Guido Gozzano, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti o Salvatore Quasimodo che nel corso della loro esistenza hanno scritto anche per la notte più importante dell’anno, quella della nascita di Gesù Bambino). E alcuni genitori non sono d’accordo ritenendolo un modo per niente alternativo anche perché “è dalla materna che facciamo performance per i non vedenti e ripeterla per Natale sembra più una scusa per non festeggiare” ha commentato Camilla Signorini portavoce del un gruppo dei genitori, che aggiunge: "E nemmeno il programma scolastico ha contemplato lavori, e lavoretti a tema". Per provare a modulare le disposizioni date ai bambini è stato contattato il Preside Andrea D'Aprile e anche il sindaco Luca Malavasi. Un fatto più che positivo dal momento che i confronti sono sempre utili e portano il più delle volte ad accordi che soddisfano entrambe le parti. Il fatto è che ultimamente sembra che si trovino delle scuse per evitare di festeggiare ricorrenze religiose che fanno parte della cultura cristiana e popolare. Del resto le vacanze natalizie si fanno per celebrare la nascita di Gesù. Intanto sabato 14 dicembre a Quistello è arrivata anche Santa Lucia che ha distribuito a tutti i bambini presenti, cristiani, musulmani, sik e di altre religioni, dolcetti e caramelle. Nessuno si è rifiutato di prenderne: segno che la tradizione della Santa che premia i bimbi buoni non ha creato né fastidio né respingenti ma anzi tutti i bimbi hanno partecipato senza farsi problemi.