Raffica di furti a Porto Mantovano, per Fd'I servono azioni più incisive

Nononstante nell’ultimo periodo a Porto Mantovano la questione della sicurezza dei cittadini è al centro dell’attenzione, a seguito degli innumerevoli furti o anche tentativi di furti che vengono denunciati sui social network, l’Amministrazione Comunale guidata da Massimo Salvarani pare del tutto poco interessata a cercare di porre un freno a questi reati.

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Porto Mantovano, nella persona dell’Avv. Salvatore Scalia, afferma che «il Sindaco Massimo Salvarani, seppur da parte di Fratelli d’Italia fosse stato lanciato un grido di allarme nei giorni scorsi, continua a disinteressarsi di questa delicata situazione che colpisce i Portuensi. In campagna elettorale Massimo Salvarani prometteva di potenziare il numero di agenti di Polizia Locale, oltre a tante altre cose che potrebbero essere ascritte nel libro delle favole, ma di questo non vi è traccia, anzi! L’unico intento ben chiaro da parte di questa Amministrazione è smantellare la nostra Polizia Locale. Tutto inzia lo scorso dicembre 2018, con la delibera n. 78 del 18.12.2018 voluta dal Sindaco Massimo Salvarani, quando venne approvata la convenzione tra Porto Mantovano, Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, Castelbelforte per la gestione associata dei servizi di polizia locale. A tal proposito, nei giorni scorsi si è appreso che il Comune di San Giorgio e Bigarello ha approvato la modifica della citata convenzione per i servizi di polizia locale prevedendo per il 2020 una vera e propria unione dei tre comandi e la costituzione di un unico corpo di polizia locale, denominato Mantova Nord. Orbene, il Sindaco Massimo Salvarani, invece di trovare delle sponde di collaborazione con il vicino Comune di Mantova, preferisce assecondare delle assurde richieste di convenzione per i servizi di polizia locale che danneggiano il nostro territorio e annientano la qualità del servizio prestato dagli agenti di Polizia Locale. Infatti, Porto Mantovano – già con una carenza endemica di personale di Polizia Locale – dovrebbe, con la Convenzione sottoscritta da Massimo Salvarani, garantire le esigenze di ulteriori due Comuni, e comunque le esigenze di un territorio che comprende una superficie di oltre 100 km² e oltre 33.000 abitanti. Come pure, gli agenti di Polizia Locale dovranno svolgere – così come eplicitato all’interno della Convenzione – sia attività di polizia stradale che, come se non bastasse, di pubblica sicurezza per un territorio parecchio esteso con un gran numero di abitanti, anche in relazione al poco numero di agenti in forze. Ma v’è di più, nella Convenzione sottoscritta lo scorso anno si conviene che l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello è individuato quale Ente capo convenzione ai fini del coordinamento delle attività da svolgersi in modo associato e, perciò, la sede centrale delle attività associate viene stabilita presso gli uffici della Polizia Locale dell’Unione. Inoltre, il Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale sarà nominato dal legale rappresentante dell’Ente capofila, cioè dall’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello. Quindi, oltre al danno anche la beffa. Al Sindaco Massimo Salvarani necessiterebbe ricordare che Porto Mantovano ha in forze il maggior numero di agenti di Polizia Locale, di mezzi e di strumenti acquistati e messi a disposizione, oltreché essere il Comune più grande e popoloso rispetto agli altri due Comuni convenzionati. Il Sindaco Massimo Salvarani dovrebbe avere più rispetto per i cittadini Portuensi visto che questi sono i primi a farne le spese, sia in termini di sicurezza che economici – con l’incremento della tassazione – per garantire l’operatività di questa convenzione».

Il Portavoce di Fratelli d’Italia, l’Avv. Salvatore Scalia, aggiunge che «il Sindaco Salvarani, non pago dell’approvazione della prima Convenzione obbrobriosa, non ha mancato di far approvare una seconda delibera nell’aprile del 2019, la n. 30 del 08.04.2019, riguardante una seconda Convenzione di Polizia Locale, anch’essa del tutto assurda e priva di alcuna logica sia politica che di gestione del Comune. Seguendo un filo conduttore rispetto alla prima, che portava all’annientamento del nostro Corpo di Polizia Locale, questa seconda Convenzione riguardava la gestione della centrale operativa da parte del Corpo di Polizia Locale di Borgo Virgilio. Con la Giunta di Massimo Salvarani i cittadini portuensi sono costretti ad assistere ad uno spettacolo poco edificante che vede il Comune di Porto Mantovano subalterno a tutti gli altri Comuni della Provincia e, soprattutto, senza un progetto politico».

«Con l’Amministrazione di Massimo Salvarani – conclude l’Avv. Salvatore Scalia – si assiste ad un preciso disegno di smantellamento della Polizia Locale, dapprima con la sottoscrizione di due convenzioni con altri Comuni in cui Porto Mantovano risulta essere la parte soccombente, poi con la mancata sostituzione di un agente trasferitosi in un altro Ente e, poi, con l’assunzione a tempo determinato di due agenti i quali rimaranno in forze solo per qualche mese per poi terminare il loro contratto. Quindi, il Sindaco Massimo Salvarani, invece di sottoscrivere Convenzioni poco convenienti, avrebbe dovuto prevedere una collaborazione con il Comune di Mantova – in modo da allegerire il continuo sacrificio a cui sono sottosposti gli agenti di Polizia Locale in forze presso il Comune Portuense – e anche per accrescere il numero stesso del personale impiegato per la sicurezza dei cittadini. Ad ogni modo, Fratelli d’Italia è conscia dell’importanza del ruolo svolto dalle forze dell’ordine presenti sul territorio, a cui tributa un ringraziamento per l’attività svolta ogni giorno a difesa dei cittadini, della loro incolumità e sicurezza, seppur chi dovesse essere il primo a valorizzarne l’opera, e cioè il Sindaco Massimo Salvarani, non è attento a questi aspetti. Ahinoi, il Comune di Porto Mantovano con alla guida il Sindaco Massimo Salvarani è – mutuando le parole di Dante Alighieri dopo l’incontro con Sordello da Goito nel sesto canto del Purgatorio – come una nave senza nocchiero in gran tempesta. Per questo auspichiamo che termini quanto prima questa cattiva amminstrazione a guida Massimo Salvarani».