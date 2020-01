ultimissimemantova compie 8 anni. Pubblicate 11.907 notizie

Correva l’anno 2012 quando la redazione locale di Radio Bruno inaugurò il portale di informazione www.ultimissimemantova.it

Un'opportunità per gli ascoltatori, ma anche per chi è in cerca di informazioni: il sito offre la possibilità di ritrovare le notizie ascoltate nei Notiziari, in onda tutti i giorni alle 7,45 alle 9 alle 10 e alle 12 - sulla frequenza 100,5 - di approfondire le notizie e di riascoltare le interviste integrali realizzate a cantanti, politici, personaggi del mondo della cultura, Papi e campioni sportivi. Il sito ha anche una pagina social dove vengono caricate giornalmente le news. Sono state 11.907 le notizie caricate da marzo 2012 ad oggi.