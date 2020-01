Polveri sottili, dal 7 gennaio scattano le misure di primo livello di Regione Lombardia. Limitazioni anche per i diesel Euro 4

Le concentrazioni di polveri sottili hanno superato nella provincia di Mantova i 50 microgrammi/mc per sette giorni consecutivi, pertanto si attivano le misure di primo livello di Regione Lombardia. A partire da martedì 7 gennaio, in aggiunta alle limitazioni già vigenti, ovvero il blocco della circolazione nel centro abitato dalle 7,30 alle 19,30 per le autoveicoli Euro 0 benzina e autoveicoli fino a Euro 3 diesel, compreso, si applicano le seguenti ulteriori misure: dalle 8,30 alle 18,30 nel centro abitato entra in vigore il blocco della circolazione per le autovetture diesel fino a Euro 4 compreso. Si ricorda che è anche vietato l’utilizzo di stufe e di camini chiusi di classe ambientale inferiore a tre stelle, se è presente un sistema di riscaldamento alternativo. E’ vietato a tutti i veicoli di sostare con i motori accesi, è vietata, senza la possibilità di deroghe, la combustione all’aria aperta (falò, bracieri, barbecue e fuochi d’artificio) ed è attivo il divieto di spandimento liquami zootecnici. Si ricorda, inoltre, che il divieto di accensione di camini aperti in vigore dal 1° ottobre perdura fino al 31 marzo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Comune di Mantova all’indirizzo: http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/ambiente/qualita-aria/1747-inquinamento-atmosferico-stagione-2018-2019-protocollo-aria-avvisi-ai-cittadini Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it