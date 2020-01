Mantova. Georgiano tenta furto alla Camera di Commercio

Tentato furto nella sede cittadina della Camera di Commercio di Mantova. L'allarme collegato con la Centrale Operativa ha immediatamente allertato le Volanti che giunte in via Calvi hanno trovato i vetri della porta d'ingresso infranti con alcuni sassi. Mentre alcuni Agenti effettuavano il sopralluogo all’interno dello stabile un’altra pattuglia individuava un giovane che stava uscendo furtivamente da una finestra, subito bloccato e accompagnato in Questura. Si tratta di un cittadino georgiano di 37 anni, senza fissa dimora, con a carico vari reati tra cui furti aggravati, rapine e ingresso illegale nel nostro Paese. Il georgiano è stato arrestato ed è in attesa di essere espulso