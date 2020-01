Carabinieri incontrano gli studenti: quali le opportunità lavorative offerte dall'Arma?

Proseguono gli incontri con i ragazzi delle classi 5^ degli istituti di istruzione superiore in provincia di Mantova, volti a promuover il concorso per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i ragazzi del liceo di Viadana, l’istituto “Ettore San Felice”, mentre nei prossimi giorni saranno gli alunni del settore tecnico del medesimo istituto che seguiranno la conferenza tenuta sempre da un Ufficiale dell’Arma. L’attività è organizzata dalle scuole e dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – e può essere consultato sul sito www.carabinieri.it – area concorsi. Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente online, potranno essere inviate fino al 31 gennaio 2020. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it