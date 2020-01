Carbone. Tanto cinema per tante storie

Tanto cinema per Tante storie. Dopo il prologo tenuto all'Oberdan in dicembre con la proiezione del film In questo mondo, domenica 19 gennaio (ore 17.00) prende il via dalla Biblioteca Piazzalunga di Suzzara il tour di appuntamenti tra cinema e mondo organizzati dal cinema del carbone per la Rete Bibliotecaria Mantovana. Tante Storie - realizzato con il sostegno di Regione Lombardia - punta a rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di interrogazione del presente, attraverso lezioni, incontri e spettacoli in cui il cinema si presta come ponte per facilitare il passaggio tra quello che sta dentro e fuori le sale di lettura. Mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00 Tante storie si sposta al Cinema Multisala Capitol di Sermide con ANTROPOCENE, il pluripremiato film canadese che mostra i segni inequivocabili della nuova era in cui è entrato il nostro pianeta a causa dell'incidenza sempre più preponderante delle attività umane sull'ambiente. A introdurre il film sarà Matteo De Giuli, senior editor del Tascabile e voce di Radio3 Scienza, nonché co-autore della newsletter MEDUSA dedicata all'antropocene. Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it