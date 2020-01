Dal 29 gennaio la nona edizione di "Al filos in dla stala"

L’Associazione Donne in Campo in collaborazione con Cia Est Lombardia organizza la nona edizione di Al filos in dla stala. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle 20 al ristorante Nespolo in via Roncodosso 1 a San Biagio di Bagnolo San Vito. La serata prevede una cena con intrattenimento incentrato sulle tradizioni contadine. Nell'occasione verrà premiato il miglior nocino casalino annata 2019 e la più gustosa torta di Sant'Antonio. La serata sarà allietata dal cantastorie Wainer Mazza. Iscrizioni possibili fino al 27 gennaio al costo di 25 euro telefonando ai numeri 335/6716791 e 338/5941674.