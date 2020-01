Viadana, controllo coordinato dei Carabinieri

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Viadana, dopo un’accurata attività info-investigativa, hanno posto in essere un’oculata azione sinergica finalizzata a rendere più sicure le serate del week-end nonché ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini contrastando in particolare i reati predatori. Obiettivo principale dell’azione è stato quello di controllare i luoghi dove erano in programma eventi e feste, ponendo, altresì, sotto particolare lente d’osservazione lo spaccio di stupefacenti e la diffusione dell’abuso di alcool procedendo, nel contempo, ad assicurare la regolare circolazione veicolare attraverso mirati controlli su strada nei confronti di automezzi e soggetti in transito. Nel corso del servizio venivano complessivamente controllate oltre 80 vetture e 100 persone; inoltre venivano effettuati numerosi controlli etilometrici volti a verificare eventuali guide in stato di ebbrezza. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it