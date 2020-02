Nonostante il furto di 25 mila metri di cavi elettrici in rame messo a segno nei giorni scorsi nel cantiere della rotatoria di connessione alla provinciale 15 nell’ambito dei lavori della tangenziale di Guidizzolo, la strada sarà regolarmente riaperta al traffico nei tempi previsti. E’ l’impegno della Provincia di Mantova e della Carron, l’impresa che sta realizzando l’opera. Il termine dei lavori per l'apertura al traffico della è previsto per la fine di questo mese.