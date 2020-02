fuoriporta. Museo Nicolis al CosmoBike con pezzi d'epoca

Il Museo Nicolis di Verona a CosmoBike Show 2020, il salone internazionale dedicato al settore delle due ruote a pedali.

Grazie all’eccezionale contributo del Nicolis, l’esposizione si arricchirà della rara Bici del Pompiere dei primi del ‘900 che per l’occasione uscirà in esclusiva dal nostro museo per essere esposta al PAD 11 di questa importante fiera. Pochi sanno che i Vigili del Fuoco intervenivano anche in bicicletta: le due ruote precedevano infatti l'arrivo dei carri a cavallo con le pompe a vapore, dove esistevano adeguate reti idriche.

La Bici del Pompiere era inoltre in uso all’interno delle industrie petrolchimiche. Si trattava di un vero e proprio mezzo di “primo intervento” corredato di tutto il necessario: manichetta per l’acqua arrotolata nel telaio, becco a lancia, piede di porco, ascia, sirena, casco e fanale a carburo.



Le biciclette di soccorso verranno utilizzate dai pompieri fino agli anni' 30, periodo in cui entrerà in uso il termine "Vigili del Fuoco", pare grazie all'influenza di Gabriele D'Annunzio. Le sorprese non finiscono qui: tutti i visitatori di CosmoBike Show, che si recheranno al PAD 11 (Stand Regione del Veneto | Consorzio Lago di Garda Veneto) per scoprire questa inedita curiosità a due ruote, potranno richiedere un coupon Sconto di 3 euro sul biglietto intero di ingresso al Museo Nicolis. A soli 10 minuti di auto dalla fiera di Verona gli appassionati potranno ripercorrere la storia delle due ruote. Al Nicolis sono conservati 100 esemplari dai primi bicicli con ruote in legno alle più moderne biciclette da turismo e da corsa di tutto il 900. Il Museo Nicolis, noto per le sue auto d'epoca, è anche Museo della Bicicletta, menzionato nel libro "L'Italia delle biciclette: musei, collezioni e itinerari turistici" firmato a quattro mani da Franco Bortuzzo e Beppe Conti, nomi noti nel mondo del ciclismo.