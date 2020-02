Aveva scatenato il panico per un falso allarme coronavirus. Denunciato dipendente del ristorante

Lo scorso 6 febbraio aveva chiamato le Forze dell'ordine denunciando un focolaio di infezione da Coronavirus in un ristorante cinese di Castiglione delle Stiviere. La notizia aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza predisposto per limitare il pericolo di diffusione dell'epidemia. Il personale del locale sottoposto agli accertmaenti era però risultato negativo ai Test. Subito dopo erano cominciate le indagini per risalire all'utore del falso allarme. Ora dopo pochi giorni gli nquirenti hanno lo individuato: si tratta di un dipendente proprio ristorante cinese. A suo dire i colleghi avevano manifestato sintomi riconducibili al virus e per questo aveva telefonato al 118. E’ un cittadino pakisano 28enne dipendente del ristorante che è stato denunciato per procurato allarme residente in un paese del bresciano.