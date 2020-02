Blitz della Polizia, controlli anche al campo sosta del Migliaretto.

A partire dalla mattina di lunedì sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio disposte con Ordinanza dal Questore di Mantova Paolo SARTORI al fine di prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati predatori – soprattutto nei confronti di minori – nonché i reati contro il patrimonio quali furti presso esercizi commerciali, nelle abitazioni private e ai danni di attività professionali e imprenditoriali.

Le attività di prevenzione – effettuate con l’impiego di oltre 50 uomini appartenenti alla Questura di Mantova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Stradale, al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ed alla Polizia Locale di Mantova – hanno interessato in particolare Piazza Virgiliana, Piazza 80° Fanteria, Piazza Cavallotti, Lungorio e Valletta Valsecchi.

Nel corso dei servizi di Polizia, inoltre, è stata disposta una ulteriore, specifica ispezione di carattere generale del locale Campo Nomadi di Via Learco Guerra, ai mezzi che vi sono in sosta ed alle persone che vi abitano, d’intesa con il Comune di Mantova ed in collaborazione con ASTER, l’Ente gestore della struttura. Queste attività di prevenzione, a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, hanno avuto anche la finalità di verificare la eventuale presenza al Campo Nomadi di persone estranee o, comunque, non autorizzate, in concomitanza, per l’appunto, con l’arrivo in città delle giostre che saranno installate al Parco del Te fino alla fine del mese di marzo.

I controlli hanno inoltre interessato il vicino CAMPO SOSTA del Migliaretto, ove sono accampati i mezzi di proprietà dei gestori delle giostre presenti in città in occasione del tradizionale periodo che precede la Festività di Sant’Anselmo.

In totale, sono stati controllati 57 veicoli e 238 persone, di cui 81 con precedenti penali e/o di polizia. A carico di tre di costoro il Questore Sartori ha emesso, rispettivamente, 3 AVVISI ORALI e 4 FOGLI DI VIA

L’Ufficio Immigrazione della Questura, nel contesto delle operazioni di verifica a carico di cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, ha infine proposto la revoca del titolo di soggiorno a carico di 62 extracomunitari i quali, per motivi diversi – in particolar modo a seguito della commissione di reati di varia natura, ovvero per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge italiana – non posseggono più alcun titolo per permanere in Italia. Il Questore, valutate singolarmente tutte le posizioni evidenziate, ha disposto la revoca immediata dei Permessi di Soggiorno nei confronti di tutti i 62 cittadini stranieri, concedendo a ciascuno il termine di 15 giorni per lasciare definitivamente il nostro Territorio Nazionale.