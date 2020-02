Imprese centenarie: 17 aziende mantovane che hanno fatto la storia

Si è svolta presso la sala Lune e Nodi della Camera di commercio di Mantova la cerimonia di premiazione delle imprese storiche mantovane che hanno raggiunto il prestigioso traguardo del secolo di vita e hanno acquisito il diritto a iscriversi nel registro nazionale delle imprese storiche tenuto da Unioncamere Italiana. “Si tratta di imprese di varia natura – ha commentato il Presidente Carlo Zanetti – rappresentative dei vari settori dell’economia locale: dal commercio, all’artigianato, all’industria e all’agricoltura. Aziende che costituiscono un patrimonio storico del territorio, iniziative imprenditoriali che hanno attraversato oltre un secolo della storia del nostro Paese, sapendosi innovare e mantenendosi con continuità attive a dispetto delle grandi trasformazioni sociali ed economiche di cui sono state testimoni. Imprese che sono giunte alla quarta o quinta generazione della stessa famiglia, altre che, pur passando di titolarità, hanno tuttavia conservato l’attività storica, spesso arricchendola di nuovi ambiti di interesse per dare risposte al mercato nel corso dei decenni. Un patrimonio reputazionale intessuto dalle storie di donne e uomini che hanno saputo rinnovare la scommessa della prosecuzione dell’impresa familiare e che ancora oggi creano lavoro e ricchezza per la nostra società”. Le imprese oggi premiate sono 17 e portano a 39 le aziende mantovane – su un totale di 2.552 in Italia - che possono fregiarsi di questo ambito marchio di storicità. Il Registro delle imprese storiche costituisce una mappatura a livello nazionale delle imprese centenarie, è stato realizzato grazie alla nutrita partecipazione delle imprese ai bandi territoriali promossi da molte Camere di commercio o raccogliendo le segnalazioni delle stesse Camere sulla presenza di imprese longeve nei propri territori. Dimostrare la longevità dell’azienda non è sempre agevole; soccorrono al riguardo l’anagrafe economica delle Camere di Commercio che svolgono il compito di registro delle attività economiche da metà Ottocento, ma le imprese hanno anche prodotto documenti, fotografie dell’epoca, testimonianze antiche delle occupazioni dei loro avi. Nel Registro le imprese più longeve rappresentano la continuità di esperienze e valori imprenditoriali, perpetuano un messaggio positivo di tenacia, intraprendenza e capacità di far fronte alle difficoltà e di saper cogliere nel contempo le opportunità che il mercato offre, si pongono come esempio per chi anche oggi desidera con la propria idea d’impresa realizzare se stesso e creare valore per la società civile. Elenco delle 17 imprese mantovane che il 19 febbraio 2020 hanno ricevuto l’attestato di iscrizione nel registro nazionale delle imprese storiche, che da diritto a utilizzare il marchio di impresa storica. FALEGNAMERIA FORMIZZI DI ENZO FORMIZZI Anno accertato di inizio attività 1917 a Mantova Attività storica falegname Il fondatore, Eugenio, abile nel riparare le barche, si staccò dalla professione famigliare di pescatore iniziando a fare il falegname nello scantinato di casa detto “la camerina”. BAR POSTA DI BERTOLINI NARDINO Anno accertato di inizio attività 1916 a Mantova Attività storica Ufficio postale con bar Ai giorni nostri rimane solo il bar-caffetteria, specializzata nella vendita di oltre 500 tipi di caramelle provenienti da tutto il mondo. GRAFICA A. BARUFFALDI S.R.L. Anno accertato di inizio attività 1914 a Mantova Attività storica tipografia Aristide, trasformò la cooperativa "La provinciale" di cui era socio, in ditta individuale che, pur cambiando natura giuridica e nome, è tutt’ora gestita dai discendenti. RUBES S.N.C. DI PEDRAZZOLI MAURO & C. Anno accertato di inizio attività 1914 a Mantova Attività storica Torrefazione, bar, latteria Conosciuto come bar Brasile sin dall’inizio, nel tempo ha dismesso l’attività di torrefazione e latteria e acquisito la concessione per la ricevitoria del Totocalcio. SIMONINI CIRO & C. S.N.C. Anno accertato di inizio attività 1913 a Pegognaga Attività storica Conduzione macchine agricole conto terzi L’attività si è evoluta dalle trebbiatrici con caldaia a vapore ai trattori a testa calda e motoaratura, fino al servizio completo di essicazione e commercializzazione cereali. LEVONI S.P.A. di Castellucchio Anno accertato di inizio attività 1911 a Precotto (Milano) “Vincerai solo quando ai maiali spunteranno le ali”, così fu apostrofato Ezechiello all’esposizione internazionale di Londra del 1913. Vinse! Questo episodio è ricordato nel noto logo.

I figli, prima, e i nipoti, poi, proseguirono l'attività, fino all'attuale quarta generazione. ALBERGO RISTORANTE "ALLA VITTORIA DA RENATO" DI BESCHI PAOLA & C. S.A.S. Anno accertato di inizio attività 1909 a Solferino Attività storica locanda Prima locanda solferinese ad offrire ospitalità ai passanti che su carretto visitavano l'ossario. Il diario dei conti di nonna Attilia documenta i vari momenti della storia famigliare e imprenditoriale. Oggi contano 5 generazioni di ristoratori BAROZZI VERNICI S.R.L. Anno accertato di inizio attività 1904 a Revere Attività storica Emporio - drogheria Il fondatore Silvio aprì un piccolo negozio per la vendita al minuto di coloniali, colori, spiriti puri e denaturati, in seguito iniziò a produrre le prime antiruggini e idropitture in polvere. In questo secolo la quarta generazione continua la tradizione nel segno dell'innovazione ZILIANI DI MAGRI DANIELA & C. S.A.S. Anno accertato di inizio attività 1893 ad Asola Attività storica cappellaio Riccardo, dopo essere andato a bottega a Brescia come garzone in una cappelleria, continuò in proprio prima a Milano e, poi, in Svizzera. Tornato a Canneto sull'Oglio aprì un berrettificio in paese e poi tre cappellerie a Piadena, Brescia e ad Asola, dove si sono succedute 4 generazioni di artigiani MACELLERIA GASTRONOMIA PANAZZA Anno accertato di inizio attività 1890 a Ostiglia Attività storica Commercio di bestiame e carni I figli di Arnoldo, commerciante in carne e bestiame, aprirono la macelleria in centro paese trasmessa di padre in figlio sino ad oggi. FARMACIA ZANELLA DI PIERO ZANELLA & C. S.A.S. Anno accertato di inizio attività 1889 a Revere Attività storica Farmacia Da 5 generazioni i discendenti del fondatore dr.Cazzola mantengono in famiglia la titolarità della farmacia BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. Anno accertato di inizio attività 1881 a Mantova Attività storica capomastro Dal capomastro Giacomo all'ing.Francesco, sei generazioni hanno contribuito a modellare l'aspetto della città con edifici privati e pubblici, noti a tutti come i padiglioni del vecchio ospedale, l'inps di piazza Martiri, l'istituto lattiero-caseario… FARMACIA CAVAROCCHI DOTT. MARCO Anno accertato di inizio attività 1835 a Marcaria Attività storica Farmacia E' la prima farmacia di Marcaria e non ha mai cambiato sede FARMACIA GUIDOTTI S.N.C. DELLE DOTTORESSE CHIARA E RITA GUIDOTTI Anno accertato di inizio attività 1835 a Sustinente Attività storica Farmacia Fondata dal dott. Romualdo Reggiani, fu acquistata nel 1934 dal dott. Guidotti e da allora la proprietà è rimasta alla famiglia ASTORFLEX S.R.L. Anno accertato di inizio attività 1820 a Casteldario Attività storica calzolaio Il fondatore Giacomo-Antonio produceva zoccoli in legno detti "sgalmare". Oggi le produzioni di Astoflex sfilano a Parigi. STEFANONI GINO E CERINI ALESSANDRA S.N.C. Anno accertato di inizio attività 1802 a Olfino Attività storica Trattoria con stallo per cavalli Sono 5 generazioni di ristoratori che rifocillano i viandanti PACCHIONI GIOVANNI Anno accertato di inizio attività 1801 a Gonzaga Attività storica allevamento di bestiame e coltivazione di cereali L'azienda agricola Pacchioni è la più longeva delle imprese a ricevere l'attestato. Vanta ben 218 anni di attività e di proprietà ininterrotta nel corso di sei generazioni.