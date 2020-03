Coronavirus. On. Baroni: di fronte alla catastrofe sociale ed economica servono misure urgenti

Vivendo in una dimensione parallela, il ministro Di Maio parla di una “potenziale” crisi economica dovuta al Coronavirus: qualcuno lo avverta che la crisi é reale. Forte di una comprovata inadeguatezza al ruolo, il ministro degli esteri sembra non comprendere gli indicatori - economici e non - che in questi giorni evidenziano come il Paese sia sull’orlo del baratro: interi comparti, distretti e soprattutto posti di lavoro non sono “potenzialmente” ma realmente a rischio. Di fronte all'emergenza del contagio, la salute dei cittadini è in questo momento la priorità ma già oggi, senza indugi, vanno poste le basi per il dopo-Coronavirus.



Servono fin da ora una strategia, una visione chiara e figure autorevoli in grado di relazionarsi all’esterno con competenza e cognizione di causa. Gli USA hanno deciso di sospendere i voli da e per l'Italia, si moltiplicano gli Stati che chiudono le frontiere agli italiani, in Europa si tentenna e ci si manca di rispetto (la tv francese ci sbeffeggia vergognosamente, Di Maio invita l’ambasciatore in pizzeria: no comment). Di fronte a una catastrofe sociale ed economica reale, che è già sotto gli occhi di tutti - non ci sono zone rosse, gialle o arcobaleno: turismo ed export sono in picchiata ovunque - le istituzioni europee e il governo nazionale fanno a gara per ritardi e inadeguatezza d’interventi.



Non a caso è stata Forza Italia, con Berlusconi e Tajani, a chiedere la convocazione di un consiglio europeo straordinario per parlare solo ed esclusivamente di misure urgenti a sostegno della nostra economia. Chi non è all’altezza di misurarsi a livello internazionale, nazionale e locale si faccia da parte: ne va del futuro di un Paese intero.

on. Anna Lisa Baroni