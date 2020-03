L'8 marzo di Coldiretti Mantova: un’azienda agricola su cinque è rosa

A Mantova, così come in Lombardia, oltre un’azienda agricola su cinque (21,5%) è guidata da donne, per un totale di circa 10.000 imprese rosa nel 2019. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti regionale su dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in occasione della Festa della donna dell’8 marzo. Il protagonismo femminile – sottolinea la Coldiretti Lombardia – ha rivoluzionato l’attività agricola, come dimostra l’impulso dato dalla loro presenza nelle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, gli agri-asili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali di pet-therapy, gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale, nel recupero delle piante e degli animali in estinzione, fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica oltre che nell’agriturismo. Nell’attività imprenditoriale agricola le donne – evidenzia la Coldiretti – hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. Anche a Mantova la componente femminile alla guida delle imprese agricole ha mostrato di saper coniugare sostenibilità e innovazione, unita alla tendenza al sociale. L’agricoltura vista, insomma, come occasione per essere al servizio del prossimo. Alice Perini, giovane imprenditrice di Villimpenta, nei prossimi mesi organizzerà nella sede di Nosedole di Roncoferraro dei corsi Cred estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni (per info: www.agricolaperinialice.it). “Credo molto nella fattoria didattica e nei benefici che traggono i bambini quando sono all’aria aperta, nella natura – spiega Alice Perini -. Per questi motivi ho deciso di mettere a frutto il diploma del corso di specializzazione che ho frequentato nel 2017 per organizzare attività ludiche e formative per i più piccoli nei mesi di luglio e di agosto”. In una realtà aziendale che coniuga il vigneto, la produzione di miele, erbe aromatiche e piccoli frutti, Alice Perini punta a coinvolgere i bambini nella semina e nella trasformazione, con un’esperienza globale particolarmente apprezzata dai bimbi. Imprenditrice tenace ed ostinata è Moira Lunadei della società agricola Binomio. Ostacolata dalla burocrazia, nei prossimi mesi inaugurerà un’attività di ippoterapia e di passeggiate grazie all’allevamenti di equini da sella con produzione foraggera. “Ci spostetermo da Castiglione delle Stiviere ad Asola – racconta- e nelle prossime settimane partiremo con l’attività di ristrutturazione, per realizzare un agriturismo. I terreni sono biologici e saranno destinati alla produzione di ortaggi e frutta da trasformare”. “In agricoltura – afferma Wilma Pirola, responsabile Donne Impresa Coldiretti Lombardia – il contributo femminile si è fatto più forte di anno in anno. Sostenibilità, tutela ambientale, benessere animale, valorizzazione dei prodotti del territorio, vendita diretta e innovazione sono solo alcuni degli ambiti nei quali il contributo delle donne è decisivo. La multifunzionalità ha agevolato la nascita di imprese agricole a guida rosa, ma anche nei settori più tradizionali come allevamento e coltivazione sempre più donne si occupano dell’attività operativa quotidiana di gestione dell’azienda e delle scelte di pianificazione e investimento”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it