Non osservano le disposizioni ministeriali: denunciate 5 persone in giro senza averne la necessità

Senza osservare le disposizioni ministeriali entrate in vigore per limitare al massimo la diffusione da coronavirus 5 persone sono state trovate a transitare in orari serali e notturni lungo le strade provinciali e cittadine senza, appunto, averne la necessità. Per questo sono state denunciate e ora rischiano di essere condannate all’arresto fino a tre mesi o al pagamento di un’ammenda fino a 206 euro. E' il risultato dei controlli effettuati il primo giorno dell'entrata in vigore delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dal Questore della Provincia di Mantova.