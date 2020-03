Coronavirus, Terranostra Mantova: agriturismi chiuderanno per due settimane

“La rete di Terranostra Mantova aderisce con senso di responsabilità alla chiusura volontaria per le prossime due settimane per aderire alla campagna #iorestoacasa. È un sacrificio che deve essere letto come assunzione di responsabilità verso i cittadini e verso il Paese per tutte le energie nella lotta alla diffusione del Coronavirus”. Lo ha detto Giuseppe Groppelli, presidente di Terranostra Mantova, la rete degli agriturismi che aderisce a Coldiretti, ricordando che la decisione di chiudere i battenti per le prossime due settimane è stata presa dal Consiglio Nazionale della Coldiretti riunito in seduta straordinaria col presidente Ettore Prandini in videoconferenza per affrontare l’emergenza Coronavirus. Qualora fosse possibile, nel pieno rispetto delle normative vigenti, Terranostra Mantova si attiverà per garantire le consegne a domicilio con iniziative di sostegno alle fasce più deboli della popolazione come il servizio “Caro nonno ti cibo!”, rivolto agli anziani. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it