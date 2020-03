Porto M.no. Baby vandali in azione, interviene la Polizia

Da qualche tempo avevano preso di mira, con i loro atti di “bullismo”, i commercianti di Porto Mantovano , ed in particolare le attività della zona di piazzale Einaudi, creando un vero e proprio clima di esasperazione. All’ennesima provocazione ed insolenza nei loro confronti, nel pomeriggio di sabato scorso alcuni esercenti hanno richiesto l’intervento degli Agenti della Squadra Volante , ai quali hanno descritto la situazione di disagio provocata da un nutrito gruppo di ragazzini – circa una ventina –, che sono soliti radunarsi nei giardini pubblici della zona, disturbando i negozianti e la loro clientela con frasi insolenti e comportamenti da “bulli”. In alcuni casi, riferivano i commercianti, il “branco” si era spinto a commettere veri e propri atti di vandalismo , ad esempio trascinando le panchine installate nei vicini giardinetti sin davanti alle vetrine dei loro negozi, a mo’ di “sfida” per esercenti e clientela. Su disposizione della Centrale Operativa della Questura, gli Agenti della Volante si attivavano immediatamente nelle ricerche dei giovani molesti, avvistandoli poco dopo nei pressi di un Bar della zona: gli stessi – 18 in totale, tra cui un solo maggiorenne - venivano tutti identificati ed immediatamente redarguiti a mantenere un comportamento rispettoso delle regole e consono al tranquillo vivere civile. Oltre a ciò, i minorenni – di età compresa tra i 13 e i 17 anni – verranno ulteriormente “monitorati” con il coinvolgimento dei loro genitori, chiamati anch’essi in Questura al fine di essere resi edotti dell’accaduto e del comportamento poco rispettoso delle regole basilari di convivenza civile mantenuto dai propri figli. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it