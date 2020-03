Coronavirus: lieve calo delle vittime

«Oggi registriamo 414 guariti, un numero più elevato di ieri, il totale è di 2749. Oggi registriamo 349 morti, per un totale di 2158 deceduti». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Dipartimento per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Dai che indicano un leggero calo (ieri i morti erano stati 369), «ma ci vuole cautela, il trend va visto nei prossimi giorni. E serve il massimo rigore». Ad una settimana dal decreto che ha messo in quarantena l'Italia la curva dei contagi ha cominciato a flettersi e a smettere di salire verticalmente. Ieri i nuovi casi sono stati 2470 contro i 2853 di domenica i 2795 del giorno prima e i 2116 di quello prima ancora. Anche il dato sui decessi è in lieve diminuzione ieri se ne sono contati altri 349 per un totale di 2158 morti. 19 in meno rispetto al giorno prima. I casi regione per regione Lombardia 14649 (+1.377, 10,4%)

Emilia-Romagna 3522 (+429, 13,9%)

Veneto 2473 (+301, 13,9%)

Piemonte 1516 (+405, 36,5%)

Marche 1242 (+109, 9,6%)

Liguria 667 (+108, 19,3%)

Campania 400 (+67, 20,1%)

Toscana 866 (+85, 10,9%)

Sicilia 213 (+25, 13,3%)

Lazio 523 (+87, 20%)

Friuli-Venezia Giulia 386 (+39, 11,2%)

Abruzzo 176 (39, 28,5%)

Puglia 230 (-)

Umbria 164 (+21, 14,7%)

Bolzano 241 (+37, 18,1%)

Calabria 89 (+21, 30,9%)

Sardegna 107 (+30, 39%)

Valle d’Aosta 105 (+48, 84,2%)

Trento 378 (-)

Molise 21 (+4, 23,5%)

Basilicata 12 (+1, 9,1%)