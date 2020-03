S.Anselmo: niente visita al Duomo nč celebrazione eucaristica, Vescovo su youtube alle 11 e alle 17

Oggi 18 marzo è la festa del Patrono di Mantova, S.Anselmo. A causa della situazione di emergenza che sta cadendo nel tempo della quaresima non è possibile commemorare questa ricorrenza nel consueto modo recandosi in visita al Duomo nè partecipare alla celebrazione eucaristica. Solo il vescovo Marco Brusca potrà farlo. Sarà possibile seguire il rito sul canale YouTube della diocesi a partire dalle 11,00. Anche il discorso alla città che tradizionalmente viene preparato per questa ricorrenza si potrà seguire sul canale YouTube della diocesi a partire dalle 17.00.