il Vescovo nel giorno del patrono: "S'Anselmo prega per noi". Nel discorso alla Città l'elogio al personale medico

“A nome di tutti i mantovani– dice il vescovo Marco – ho reso omaggio al nostro patrono Anselmo e gli ho chiesto di starci accanto”. In una Cattedrale deserta, il vescovo ha portato al patrono le preghiere dei mantovani, conoscendo la fede che da secoli i nostri concittadini gli riconoscono. Il Vescovo al termine della funzione si è portato sulla porta principale della cattedrale con una reliquia del Santo Anselmo. E con questa ha impartito una solenne benedizione sull’intera Mantova, invocando in special modo protezione e forza a quanti sono in prima linea per debellare questo terribile male.

Il discorso del Vescovo

Cari amici e amiche di Mantova saluto ciascuno di voi Con affetto e Con stima Anticipo subito il messaggio che voglio darvi ed è questo non abbiate paura per 365 volte nella Bibbia torna questo invito non abbiate paura una volta al giorno il che vuol dire che una volta al giorno per oggi non per domani non per e dopodomani ma per oggi ti deve bastare questo invito di Gesù Io sono con voi io ho vinto il mondo non temete consentite che nella gerarchia dei saluti di quest'oggi io possa mettere al primo posto gli operatori sanitari che sono gli angeli custodi dell'Italia in questo momento un poeta ha detto che ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi una settimana e sono più bravi ma ci sono uomini che lottano una vita intera Questi sono gli indi disabili in questi giorni parecchie persone si sono messi a lottare contro il coronavirus tra tutti voi medici e infermieri siete gli indispensabili io non voglio complicarti la vita con l'elogio della vostra abnegazione di questi giorni perché vorrei dirvi anche che la vostra stanchezza è compresa che la vostra fragilità è compresa che la vostra paura quando tornate a casa è compresa l'Italia vista chiedendo dei sacrifici enormi non possiamo però lasciarvi in prima linea a mani nude senza i presidi sufficienti per la vostra sicurezza aggiungendo un ulteriore tensione a quella aggravio di stress che accumulate per il tanto lavoro proteggiamo chi sta curando e saldando le vite degli italiani un saluto cordiale alle autorità che rappresentano le istituzioni statali regionali provinciali e del Comune della città al signor prefetto e ai suoi collaboratori che si stanno spendendo per sostenere i sindaci al sindaco di Mantova e ai suoi collaboratori impegnati ad essere vicini alla gente alle autorità militari ai rappresentanti del mondo del lavoro dell'Agricoltura dell'impresa dell'associazionismo e della Cooperazione agli esponenti delle istituzioni scolastiche e culturali a tutti voi va il mio saluto e la gratitudine per il servizio impegnativo che state svolgendo Saluto fraternamente i sacerdoti Ei diaconi i miei primi collaboratori con i quali cerchiamo di stare vicino e di sostenere il nostro popolo in questo momento difficile quest'anno per la festa di Sant'Anselmo avevo immaginato di invitarvi a riflettere su come insieme possiamo generare un futuro bello per la nostra città il coronavirus ci ha sorpreso e ha stravolto le nostre programmazioni questo Ci insegna che la storia non è soltanto da programmare ma anche da interpretare quello che succede fa storia e allora ho pensato di convertire il mio messaggio di oggi cercando di dare una parola di incoraggiamento per il presente e cercando di aiutarvi ad interpretare come questo evento stia cambiando la fisionomia del mondo Veramente sono le riflessioni ancora a caldo ancora acerbe ma credo che occorrerà un esercizio del pensare profondo per comprendere l'evento che in questo segna indubbiamente una particolare cesura della storia Qualcuno dice che usciremo diversi da questa vicenda sarebbe Certamente sciocco superare la prova senza imparare la lezione e senza aver colto I risvolti positivi che possiamo raccogliere a mio parere questa vicenda del coronavirus Va inserita in un quadro storico e socio-culturale molto più ampio di cui avevamo già iniziato ad avere consapevolezza dicendo che noi viviamo un cambiamento d'epoca non tanto un'epoca di cambiamenti di ritocchi di aggiustamenti nei diversi settori ma un'epoca nuova un nuovo modo di essere umani un nuovo modello di vita sociale questo fenomeno dalle proporzioni macroscopiche del coronavirus contribuirà a questo cambiamento di rotta del mondo potrebbe sembrare contraddittorio ma evento Innanzitutto ha comportato una brusca frenata ai nostri ritmi produttivi ai nostri spostamenti nello spazio e ha obbligato la cultura della velocità a fermarsi su tutti i fronti ci ha chiesto anche di recuperare una capacità narrativa adeguata per poterci dire lui l'altro che cosa sta accadendo non che mancasse l'interesse per il racconti nei decenni scorsi Anzi abbiamo assistito a un proliferare di racconti soprattutto autobiografici dove è il Sé dell'autore che si racconta si descrive a occupare tutto lo spazio del racconto quello che forse ci è mancato è stato l'interesse per una storia universale capace di essere la trama comune del mondo intero Aequa livello planetario vivendo una storia che diventa un grande racconto collettivo quasi tutti dicono non si fa altro che parlare del coronavirus è la finale di questa storia è già stata scritta e sottoscritta da un intero popolo andrà tutto bene anche se come dice qualcuno nulla sarà come prima penso soprattutto per coloro che hanno subito perdite dei loro cari vite umane ma anche le perdite in campo economico produttivo L'uomo cerca di vincere le paure l'isolamento la frammentazione e lo fa costruendo degli Intrecci narrativi voi ricordate quando eravamo bambini per vincere la paura del buio del distacco dai genitori per entrare nel sonno ci veniva raccontata una storia ecco credo che noi avremo sempre più bisogno un esercizio di condivisione narrativa nei prossimi tempi per poter leggere quello che sta accadendo trovarne un significato complessivo cercare di trovare in essi e poi scrivere tempi nuovi porre segni che lascino il segno nei tempi a venire per scrivere i tempi nuovi dovremmo evitare una tentazione nostalgica che quella della retrospettiva ripetere il passato vorrei citare una frase di papa Benedetto XVI il quale scriveva che la crisi Ci obbliga a riprogettare il nostro cammino a darci nuove regole ea trovare nuove forme di impegno la crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità per operare la rotazione verso il nuovo è necessario anzitutto cambiare l'approccio di fondo e perciò lavorare sulle mentalità sulla cultura per scrivere il futuro dell'umanità dovremmo ripartire dal vocabolario quali parole sono fondamentali e generative di un futuro promettente per la nostra umanità poi qualcuno dovrà farsi carico di iniziare il racconto proprio come quando succede che qualcuno prende la parola e dice vi racconto una storia C'era una volta io sono del parere che i ragazzi ai giovani si stupiranno per come prenderanno un protagonismo Nobile importante riguardo al futuro dell'umanità però vorrei dire che i narratori di futuro oggi come sempre sono anzitutto le guide del Popolo i leader politici economici li Etoile insegnanti di uomini di cultura di arte e per potere scrivere una storia di futuro promettente abbiamo bisogno di parole abbiamo bisogno di chi racconta abbiamo bisogno anche di alcuni principi guida per questo racconto io molto semplicemente vorrei proporvi alla luce anche dell'esperienza che stiamo vivendo quattro principi generativi di futuro che ci ha offerto Papa Francesco nel suo documento programmatico evangelii gaudium proprio lui dice sono quattro direzioni per il cammino del Popolo il primo principio è questo la realtà è più importante dell'idea la realtà della vita sfugge sempre alla nostra programmazione ideale vorremmo che le cose vadano così secondo uno schema ideale magari anche perfettamente concepito nella testa ma proprio il coronavirus ci conferma che non è stato Ideal me sfacciatamente si è imposto alla nostra realtà come un nemico Invisibile e tragicamente concreto per gli effetti che provoca ci ha trovati impreparati carenti nella strategia perché travalica le forze e le risorse tecnologiche e soprattutto ci ha messo davanti all'evidenza che la realtà del nostro umano è intrisa di fragilità proprio ciò che il nostro idealismo vorrebbe negare o rimuovere questa vicenda ci mette davanti a una fragilità che vorrei adesso richiamare per alcuni aspetti come la paura l'angoscia e la nostra mortalità la realtà della fragilità umana Certo noi da secoli abbiamo riflettuto e anche creduto nell'importanza di quello che è stato chiamato il potenziamento umano lo sviluppo il progresso le grandi conquiste della Scienza della tecnica della evoluzione dello sviluppo dell'uomo però l'idea che siamo evoluti che la scienza fa miracoli che un rimedio si trova sempre che le disgrazie che ci vengono comunicate dai Social sono sempre lontane da noi e riguardano qualcun'altro ora tutto questo è smentito dal fatto che in casa nostra Abbiamo fatto i conti con la fragilità che ci ha raggiunto fino a qualche settimana fa il coronavirus era lontano da noi Nessuno avrebbe mai immaginato che dalla Cina sarebbe venuto all'Italia è proprio in una delle regioni d'Italia più capaci di efficienza credo che un nostro Indeed lismo culturale ci ha portati a pensarci sempre di più in una bolla che è andata restringendo Sì vorrei farvi riflettere su questo lontano e vicino oggi sono oltre 31000 i contagiati in Italia dove la popolazione di 60 milioni nella sola provincia cinese dove c'è stato il focolaio della infezione ci sono 11 milioni di abitanti poco più che in Lombardia e la sono stati contagiati in 67000 però ci lasciavano un po' indifferenti perché li sentivamo lontano badate bene Io oggi non voglio essere patetico Ma è soltanto per dare valore allo spazio al tempo che vi ricordo che ogni giorno 24 mila uomini muoiono di fame tre su quattro sono bambini sotto i cinque anni voglio ricordarvi che nel 2018 nei paesi in via di sviluppo il morbillo ha ucciso più di 140000 persone Ecco idealmente noi sappiamo queste cose ma dal punto di vista della realtà ci sembravano distanti oggi la dimensione lontano vicino ci chiede un'altra percezione della realtà riguardo a questo Homo fragilis a questo uomo fragile vorrei dirvi la mia riflessione la capacità che in questi giorni Vediamo nei nostri medici in tante persone in tanti cittadini generosi ci ricorda che la grandezza la forza sta nel replicare con un eccesso di cura all'eccesso di male prodotto dalle ferite la fragilità più diffusa almeno come io ho potuto percepire e la fragilità psicologica in soggetti che faticano a sopportare le limitazioni a gestire la precarietà e le incognite ad ammettere anche che si può morire è un sentimento giovanilista quello che ci fa pensare all'immortalità dobbiamo fare i conti con i nostri limiti ineliminabili e qui mi farebbe importante che sappiamo un po' riflettere sulla differenza tra la paura e l'angoscia mi ha impressionato è anche interrogato che nei primi giorni dell'emergenza parecchie non hanno preso sul serio le restrizioni