Omicidio di Villa Saviola. Trovata l'arma utilizzata per uccidere il 43 enne

Trovata l'arma utilizzata per uccidere il 43 enne di origine indiana trovato senza vita nella sua casa di Villa Saviola, frazione di Motteggiana: è una spranga di ferro. Gli uomini del Ris hanno trovato l'arma nascosta nella stalla dove il marito lavora nell'azienda agricola Leali. A scoprire il cadavere il giorno di Pasqua erano stati i Carabinieri chiamati dai residenti che avevano visto uscire del fumo dall'alloggio. Fortemente indiziati dell'omicidio sono i dirimpettai del morto, marito e moglie con cui da tempo s'erano registrati fortissimi contrasti. La coppia anch'essa di origine indiana sarà interrogata questa mattina. Secondo quanto emerso, i coniugi vivevano in una situazione di continua minaccia in particolare la donna più volte molestata dal connazionale conosciuto anche come spacciatore. Il molestatore aveva minacciato di uccidere i figli se la donna si fosse rifiutata di sottostare alle sue richieste. La vittima era sposato con figli ma la sua famiglia rientrata da qualche tempo in India non ma voluto più avere legami con lui.