Resta in carcere la coppia accusata dell'omicidio del connazionale

Restano in carcere i coniugi indiani di 45 e 32 anni accusati dell'omicidio volontario, avvenuto il giorno di Pasqua a Villa Saviola, di un connazionale di 43 anni trovato morto il giorno di Pasqua. La coppia è stata interrogata mercoledì dopo l'arresto, avvenuto poche ore dopo la scoperta del cadavere da parte dei Carabinieri che erano arrivati sul luogo del delitto in seguito alla chiamata dei vicini di casa i quali avevano visto uscire del fumo dalla casa del morto. Il 43 enne, giaceva a terra con diverse ferite sul capo e sul corpo. Le indagini successivamente condotte hanno portato alla scoperta dell'arma usata: una spranga di ferro nascosta nella stalla dove il marito lavora presso l'azienda agricola Leali. Secondo quanto emerso i coniugi vivevano in una situazione di continua minaccia in particolare la donna più volte molestata dal connazionale conosciuto dalle forze dell'ordine anche come spacciatore. Comunicato stampa Carabinieri FERMO CONVALIDATO E DISPOSTO IL CARCERE PER I CONIUGI INDIANI Mantova – 15 aprile 2020. Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Mantova, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo ed ha disposto la misura della custodia in carcere dei coniugi indiani S. S., classe 1975, e K.N., classe 1988, che in data 12 aprile 2020 erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova. Al fermo si era arrivati all'esito della serrata attività d'indagine coordinata dalla Procura di Mantova e scaturita dal rinvenimento del cadavere di Kumar presso la propria abitazione, in Villa Saviola di Mottegiana (MN), con plurime ferite sul corpo generate da un tubo metallico. L'ordinanza del G.I.P., notificata ai due coniugi dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, ha sottolineato la corretta ricostruzione accusatoria formulata dal Pubblico Ministero, grazie all'indagine dei Carabinieri, anche in riferimento all'elemento soggettivo di natura pienamente dolosa e l'aggravante contestata.