Fontana firma nuova ordinanza post sisma

Il presidente di Regione Lombardia,

Attilio Fontana, in qualita' di Commissario delegato per

l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 15 aprile ha

firmato una nuova ordinanza, pubblicata sul Burl (Bollettino

Ufficiale Regione Lombardia) serie ordinaria di oggi, martedi' 21

aprile, con la quale vengono stanziati fondi ai Comuni

terremotati per il completamento delle istruttorie dei progetti

di ricostruzione privata presentati a seguito dell'avviso

pubblico del giugno 2017.



A seguito della richiesta dei sindaci, di poter disporre di un

supporto tecnico specialistico per il completamento delle

istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e

produttivi presentati a valere sulle Ordinanze Commissariali

nn.400 e 449, con l'Ordinanza 565 si riconosce ai Comuni che lo

richiedono espressamente, un contributo forfettario di 550 euro

a pratica, per potersi avvalere di tecnici strutturisti esterni

all'amministrazione, esperti in materia sismica per l'analisi

dei progetti complessi di ripristino con miglioramento sismico

e/o di ricostruzione.



L'operazione, volta a garantire istruttorie complete e piu'

rapide, fissa in complessivi 18.700 euro la spesa massima

erogabile ai Comuni richiedenti a condizione che le istruttorie

siano state concluse con ordinanza sindacale di ammissibilita' (o

di non ammissibilita') nel periodo compreso tra la data di

pubblicazione di questa Ordinanza (565, 21 aprile 2020) e il 31

dicembre 2020.



11 I COMUNI INTERESSATI - I Comuni interessati sono: Borgo

Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Quistello,

San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,

Sermide e Felonica, Suzzara. (LNews)