coronavirus. I dimessi superano, per la prima volta, i nuovi contagiati. I positivi mantovani sono 2944 (+54)

Il numero dei dimessi supera per la prima volta i numero dei nuovi contagiati portando gli attualmente positivi a quota 107.699 (-851 rispetto a ieri). Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa di oggi sottolineando che il numero dei guariti, seppure in lievissimo aumento (+57 rispetto a ieri), ha raggiunto il tetto dei 3mila pazienti mentre il numero dei nuovi contagiati è sceso a 2.646 (189.973, -724) pur in presenza di tamponi sostenuti (66.568, +3.487). In leggero incremento anche il numero dei decessi (464, +27 rispetto a ieri) per un totale di 25.549. Ancora in discesa il numero dei ricoveri in terapia intensiva che sono 2.267, in calo di 117 pazienti. Per la prima volta i «numeri sono particolarmente confortanti», ha detto Borrelli. (Fonte ANSA)

Per quanto riguarda la Lombardia - Sono 70.165 i positivi al Coronavirus in Lombardia. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192. Negli ultimi 20 giorni dimezzati i ricoverati in terapia intensiva il picco è stato toccato il 3 aprile con 1.400 ricoverati nelle terapia intensiva lombarde.

Nel mantovano i nuovi positivi rilevati inseriti nella lista preparata da Prefettura e Asst ieri sono stati 54 casi per un totale di 2944 positivi .