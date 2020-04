Come affrontare la fase 2 dell'emergenza da Covid 19

Un confronto con i parlamentari virgiliani, i consiglieri regionali mantovani e il comitato dei Sindaci (in attesa della convocazione di tutta l'Assemblea dei Sindaci) per raccogliere e coordinare richieste, suggerimenti, strategie possibili e idee per gestire al meglio la Fase due dell'epidemia Covid 19. E' quanto propone il presidente della Provincia Beniamino Morselli che per lunedì 27 aprile ha organizzato una video conferenza con i rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie economiche. "Vorrei che ci concentrassimo soprattutto sulle ricadute dei provvedimenti nazionali e regionali sulle nostre amministrazioni e sulle azioni che potrebbero essere utili per i cittadini, i lavoratori e le imprese del nostro territorio" spiega il numero uno di Palazzo di Bagno. Ed è facile pensare che uno dei temi che saranno affrontati sarà quello dell'organizzazione del trasporto pubblico locale per i prossimi mesi ma anche in vista della ripresa dell'anno scolastico a settembre. Tra gli invitati figurano i Sindaci di Asola, Borgomantovano, Borgovirgilio, Bozzolo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Mantova, Marmirolo, Pegogngaga, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Suzzara e Viadana, il Direttore Generale dell'ATS Valpadana, il Presidente di APAM, il Presidente dell'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Mantova e Cremona e componenti degli Stati Generali di Mantova.

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it