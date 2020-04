Era ricercato in Germania, alloggiava a Castiglione delle Stiviere. Arrestato 30 enne straniero

I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, nella mattinata di ieri 23 aprile, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno rintracciato ed arrestato L.M. 30enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, ospitato da alcuni amici in Castiglione delle Stiviere. L’uomo, durante il controllo, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, per il reato di lesioni personali volontarie gravissime commesso in Germania il 22 e 23 luglio 2017. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nazionale. L’attività è scaturita dal consistente potenziamento dei controlli alla circolazione stradale tesi anche a far rispettare le norme stabilite con il Decreto Legge 8 marzo 2020, emanato per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it