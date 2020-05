Coronavirus. Solo 5 i nuovi positivi: nel mantovano il totale è 3109

Coronavirus: calano i decessi e il numero dei positivi. Ats Val Padana e Prefettura di Mantova, confermano i 5 nuovi casi, segnalati nel pomeriggio da Regione Lombardia. Sono 77.528 le persone contagiate nella regione del Governatore Attilio Fontana, con un aumento di 526 nuovi casi, in linea con quello di sabato (+533) anche se con soli 7.155 tamponi. Aumentano invece i ricoveri negli altri reparti (6.609, +80): sono i dati resi noti da Regione Lombardia. Il totale dei contagiati nel mantovano, raggiunge quota 3109. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i guariti sono complessivamente 81.654, in aumento di 1.740 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.242, -115) e i pazienti in terapia intensiva (1.501, -38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.436 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 210.717 (+1.389). In tutto sono stati eseguiti 2.153.772 tamponi, i casi testati sono 1.456.911. I dati giornalieri della Protezionie civile dicono che cala ancora il numero dei malati. Sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone (sabato erano stati -239 i malati rispetto al giorno precedente). Sono 81.654 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.740 rispetto a sabato. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it