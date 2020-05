De Donno questa sera a Porta a Porta: il plasma e la libertà nella ricerca medica

I positivi risultati della cura messa in campo dai team di medici degli ospedali di Mantova e Pavia stanno rimbalzando in tutto il mondo. Anche L'Onu si è interessato al plasma iperimmune che guarisce senza dover ricorrere al vaccino. I medici che stanno portando avanti questo protocollo sono Massimo Franchini Direttore della Struttura di Immunoematologia e Medicina trasfusionale, Beatrice Caruso della Medicina di laboratorio, Salvatore Casari delle Malattie Infettive e il primario della Pneumologia del Poma di Mantova Giuseppe De Donno (ospite questa sera del giornalista Bruno Vespa all'interno del programma Porta a Porta). Molte le telefonate arrivate, da tanti colleghi, nelle ultime, ore per informarsi sulla cura, chiedere il protocollo, complimentarsi, tutti disponibili a collaborare.

“Una grande soddisfazione, spiega Giuseppe De Donno non tanto personale ma per tutta la squadra e che ha una peculiarità: la cura è rivolta al paziente grave che presenta una importante insufficienza respiratoria dello stadio 1 e 2 di RDS”. Secondo il medico un protocollo che andrebbe reso obbligatorio per il trattamento del coronavirus, tesi avallata anche dalla prestigiosa rivista Nature che ha ampiamente trattato l'argomento certificandola come first choice ovvero prima opzione.

La notizia di qualche giorno su verifiche richieste dai Nas ha scatenato non poca sorpresa. I Carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni infatti stanno approfondendo il caso relativo all'utilizzo del plasma iperimmune su una donna in gravidanza colpita da Covid-18. A confermare tutto è il direttore generale dell'Asst di Mantova, Raffaello Stradoni «Non so perché - ha dichiarato rispondendo ad un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino - i Nas si siano interessati della vicenda della donna incinta. Il protocollo sperimentale è rigido e consente il trattamento solo su alcuni pazienti con determinate caratteristiche». Nel protocollo, però, non sono previste infusioni su donne in stato interessante, appunta il giornalista: «Ma quel caso - risponde Stradoni - rischiava di finire male e, quindi, abbiamo proceduto, salvando due vite».

E se il tentativo fosse quello di scoraggiare questo tipo di ricerca? Anche l'accademico e divulgatore scientifico Roberto Burioni era intervenuto per una valutazione della cura: “E' un approccio interessante, aveva detto, ma con dei limiti”. Roberto Burioni ritiene che sia il vaccino l'arma fondamentale per non farsi prendere in contropiede in particolare in vista di una seconda ondata del coronavirus. Lo ha dichiarato in più occasioni.

“Con il caldo il Coronavirus ci abbandonerà, come tutti i corona influenzali”. Così aveva risposto il virologo di fama mondiale Giulio Tarro, emerito dell’ospedale Cotugno di Napoli, all'accademico Burioni titolare di più brevetti depositati presso Pomona Ricerca srl, società di ricerca immunologica.

L'Italia è un paese strano, commenta De Donno, che si affida agli Universitari i quali nel corso di questo evento le hanno sbagliate tutte. Ho sentito le dichiarazioni del professor Vitali che ha condizionato pesantemente la giunta emiliana nel non utilizzare il plasma. Secondo me sarebbe meglio che i politici sentissero di più gli ospedalieri cioè quelli che vivono a contatto con le malattie e mettessero i medici in condizione di fare ricerca. Sto cercando, con fatica, di creare un Polo di ricerca indipendente ed etico perché ormai non se ne può più di questi universitari che hanno fondi esclusivamente privati e di conseguenza fortemente condizionata. I medici devono poter portare avanti una ricerca indipendente sovvenzionata dagli dalle Istituzioni dai Ministeri dalla Comunità Europea dalle Regioni anche da privati cittadini ma soprattutto da medici e dottori in prima linea non da quelli che passano il tempo nei salotti. Sono veramente stupito che ci siano ancora delle ostinazioni su questo campo perché stiamo parlando di salvare vite. Però se i pazienti non si guardano negli occhi, come facciamo noi che passiamo 16 ore in ospedale, che protocollo vuoi disegnare?

E anche a chi dice che la cura del plasma costa rispondo che non è vero. Una sacca di plasma costa 86 euro tutto compreso. Questo è un Paese dove c'è chi può chi può permettersi di parlare in libertà per dire che il plasma non è sicuro e dove c'è chi lavora pancia a terra, come noi, che non può replicare. Questa è una responsabilità della classe politica: anche io vengo da un'esperienza politica, ho fatto il vicesindaco e civico per il mio paese vengo da un'esperienza Cristiano Sociale la religione mi ha sempre condizionato è il baluardo della mia professione però ho dovuto aspettare un mese e mezzo prima che i politici decidessero di sostenerci ma solo perché l'ho sollecitato.

In un paese civile i politici sostengono chi fa ricerca sia che arrivi a brillanti risultati sia che non arrivi a niente, questa è una classe politca seria non lo è quando si serve vedremo la vostra ricerca dove porta vedremo se sarà una una ricerca utile Cerca Trenitalia Se invece avete scoperto una ciofeca diremo bravi vi siete impegnati però non avendo ricevuto risultati. Questa è serietà non quando utilizza a suo piacimento determinati movimenti scientifici soprattutto quando questi non sono supportati dalla scienza. I professori che parlano in televisione condizionano la classe politica senza avere le basi e questo è qualcosa sul quale bisogna intervenire pesantemente. Sono un uomo libero, che in questo momento ha sul tavolo 18 proposte di lavoro: ostinatamente voglio rimanere a lavorare Italia ma si capisce bene che se mi porteranno all'esasperazione sarò costretto ad accettare una di queste offerte per continuare a vivere e continuare a lavorare serenamente".