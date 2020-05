AmareMantova: quarta puntata con Giuseppe De Donno e Angelo Goffredi

Dopo il successo della terza puntata, seguita anche dall’estero – è infatti intervenuto in diretta uno spettatore Mario Muniz architetto delle Isole Azzorre (Portogallo) – , AMAREMANTOVA venerdì 8 maggio alle 18,30 giungerà alla 4° puntata di #UnCaffèconAMAREMANTOVA in DIRETTA LIVE streaming su Facebook e da questa settimana anche sul proprio canale Youtube (AMAREMANTOVA on YouTube). L’ultima puntata è stato coinvolto maggiormente il pubblico da casa con l’idea “suggeriscici un argomento”: si è chiesto agli spettatori di proporre tematiche per le successive puntate. A gran richiesta l’argomento della prossima puntata sarà “COVID-19 – come MANTOVA reagisce al virus”. La conversazione in programma sarà condotta come sempre dal tenore e Presidente di AMAREMANTOVA Angelo GOFFREDI. Si parlerà quindi di attualità con uno degli eroi mantovani del momento il dott. Giuseppe DE DONNO Primario di Pneumologia e Utir dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova Ospedale “Carlo Poma”, con il consigliere di Regione LOMBARDIA avv. Alessandra CAPPELLARI; parteciperanno come sempre con la loro verve e simpatia lo storico del teatro e voce radiofonica della Rete Svizzera (Rete 2) ma anche Medico di Medicina Generale Giorgio APPOLONIA e il regista, scenografo e pittore Lorenzo GIOSSI. “Il format della trasmissione vuole essere un caffè con AMAREMANTOVA proprio come in un salotto in cui potersi accomodare e parlare di musica, di arte e attualità. Novità della settimana sarà la possibilità di seguire la diretta sia su Facebook sia sul canale YouTube di AMAREMANTOVA . Si parlerà quindi di attualità coinvolgendo anche il pubblico a casa; in questa puntata speciale avremo l’opportunità di chiacchierare con un’eccellenza mantovana che sta veramente facendo la differenza in questo momento ovvero il dr. De DONNO e la cura con plasma iperimmune il tutto spiegato con il linguaggio semplice ed immediato che da sempre contraddistingue AMAREMANTOVA. Tutti pronti? Segnatevi in agenda, VENERDI’ 8 MAGGIO ORE 18.30 ! (VideoPromoTrasmissione: https://youtu.be/mVAJIsjx6yg) Recentemente ha visto la luce un nuovo progetto nato da poco in casa AMAREMANTOVA, vale a dire una serie di puntate dell’ultima produzione creata dalla medesima associazione “L’inganno felice” di Gioachino Rossini. Dopo gli annullamenti degli spettacoli per l’emergenza sanitaria, gli artisti vogliono dimostrare la loro vicinanza al pubblico mettendo on line l’opera. Il cast partecipa da casa a distanza e gli spettatori possono seguire lo spettacolo dal divano. Le prime due puntate son andate in onda mentre settimana prossima arriverà la terza. Seguiteci sul canale Youtube di AMAREMANTOVA. #lontanimavicini. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it