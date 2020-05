Carabinieri ritrovano la bici rubata e abbandonata in un campo

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta, durante un servizio perlustrativo, avevano ritrovato una bicicletta da donna abbandonata e occultata in un campo agricolo, presumibilmente rubata da qualche abitazione. Nonostante la notizia del rinvenimento fosse circolata in paese, ancora nessuno fin ad oggi aveva rivendicato la proprietà di quella bicicletta, che al momento era quindi custodita presso la caserma dei Carabinieri. Oggi finalmente una famiglia residente a Commessaggio si è accorta del furto di una bicicletta dal porticato dell’abitazione, avvenuto probabilmente già da diversi giorni; in poco tempo i militari della Stazione di Sabbioneta, venuti a conoscenza della cosa, hanno contattato i proprietari e dopo le formalità di rito, gli hanno riconsegnato la bicicletta ancora in ottimo stato. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it