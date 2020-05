Sono 6 i nuovi positivi registrati ed inseriti ieri nell'elenco elaborato come sempre dalla Prefettura di Mantova e dall’Ats Valpadana che portano il totale a 3168 casi. La tabella rilasciata da Regione Lombardia ha invece inserito 11 nuovi casi positivi in provincia di Mantova per un totale di 3266 positivi complessivi risultanti da inizio emergenza. L'incidenza dei positivi conteggiari rappresenta lo 0,79% su uno popolazione di 412.292 virgiliani.