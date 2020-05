Grazie anche al contributo di circa 100mila clienti, E.ON ha realizzato 34 Boschi in 8 Regioni italiane, che contribuiscono all’assorbimento di oltre 74.000 tonnellate di CO2.

In Lombardia E.ON e i suoi clienti hanno piantumato oltre 36.000 alberi in 9 Boschi, che consentono di assorbire 27.600 t di CO2

100.000 alberi in 9 anni: un importante risultato frutto di un impegno iniziato nel 2011 e proseguito con continuità negli anni successivi grazie all’adesione al progetto da parte circa 100.000 clienti. Un’iniziativa di successo, a cui l’azienda tiene particolarmente, che continuerà anche nel prossimo futuro.

Con il progetto Boschi E.ON, l’azienda, tra i principali operatori energetici del Paese, ha promosso la realizzazione di numerosi interventi di forestazione in Italia, sia in aree parco regionali e nazionali sia in aree urbane e periurbane. Nel corso dei 9 anni dall’avvio dell’iniziativa, nelle 34 aree selezionate in 8 Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia), sono stati piantati 101.489 alberi su una superficie complessiva di 99,6 ettari, che contribuiscono, nella loro la vita utile, all’assorbimento di 74.278 tonnellate di CO2, pari alle emissioni di anidride carbonica prodotte dai consumi energetici di 72.000 famiglie.

In Lombardia E.ON ha creato 8 dei 34 Boschi E.ON, nei quali sono stati piantumati complessivamente oltre 36.000 alberi, che contribuiscono all’assorbimento di circa 27.600 tonnellate di CO2, corrispondenti alle emissioni prodotto dai consumi energetici di circa 27.000 famiglie. In questa Regione è sorto il primo Bosco E.ON, nei terreni di proprietà dell’Azienda Agricola La Darsena tra i comuni di Giussago (PV) e Lachiarella (MI). Altre aree di piantumazione sono state individuate in provincia di Pavia, Bergamo, Monza e Brianza, Cremona, Mantova e Brescia. Nel capoluogo lombardo, circa 9.500 alberi sono stati piantumati all’interno di Boscoincittà, parco nella periferia ovest di Milano, e a Gaggiano, nel Parco Agricolo Sud Milano.

Clienti protagonisti del progetto

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie al contributo di circa 100.000 clienti che hanno creduto in questo progetto, aderendo alla formula di coinvolgimento nell’iniziativa proposta da E.ON: nuovi alberi sono infatti piantumati a ogni nuova sottoscrizione delle offerte dedicate E.ON GasVerde Più e E.ON GasClick con opzione verde; i clienti possono inoltre convertire in una nuova piantumazione i punti accumulati con il programma di customer engagement My E.volution.

Attraverso questa formula innovativa che unisce l’impegno di fornitore e consumatore

e collega, in modo diretto, consumo di energia e sostenibilità, E.ON vuole contribuire

alla diffusione di una cultura della responsabilità verso l’ambiente, nel più ampio

contesto della sua piattaforma green #odiamoglisprechi.

“100.000 alberi piantumati - grazie ad altrettanti clienti che hanno sostenuto il nostro

impegno - e l’assorbimento di oltre 74 mila tonnellate di CO2 costituiscono un

risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi” ha osservato Péter Ilyés, CEO di

E.ON Italia. “Siamo infatti convinti che la sostenibilità sia un fattore chiave di

trasformazione, non solo nell’ambito del nostro settore, ma per la vita delle persone.

Oltre a perseguire direttamente la decarbonizzazione, l’efficienza energetica e la

riduzione della carbon footprint, il nostro impegno è per il coinvolgimento dei nostri

clienti in iniziative concrete, come in questo caso la piantumazione di nuovi alberi,

per contribuire insieme alla salvaguardia dell’ambiente e del nostro ecosistema,

ponendo le basi per un futuro più sostenibile a beneficio di tutti. I risultati ottenuti con

questo progetto sono la dimostrazione che si tratta di un modello valido e, soprattutto,

del fatto che i consumatori sono consapevoli e pronti a far proprio questo impegno e

modificare il proprio stile di vita”.

“Quasi dieci anni di impegno costante e attento hanno consentito al progetto Boschi

E.ON di avere una diffusione capillare sul territorio, offrendo alle comunità un luogo

fruibile da poter “vivere” a contatto con la natura e recuperando elementi naturali

che, soprattutto nei centri urbani, sono andati perduti” ha commentato Sandro

Scollato, Amministratore Delegato AzzeroCO2.

La collaborazione con AzzeroCO2

Fin dall’inizio, il progetto è stato realizzato in collaborazione con AzzeroCO2, società

di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club.

Gli interventi di rimboschimento sono progettati e realizzati da AzzeroCO2 secondo

una propria metodologia che si ispira alle norme internazionali in materia di

forestazione e, in particolare, alle linee guida “Good Practice Guidance for Land Use,

Land-Use Change and Forestry” definite dall’IPCC nel 2003.

Più verde a vantaggio dell’ambiente e della società

Oltre all’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica e alla cattura delle polveri

sottili, la creazione dei Boschi garantisce la sostenibilità ambientale dei territori

interessati attraverso l’utilizzo corretto delle risorse naturali, favorendo la biodiversità

vegetale e animale, lo sviluppo di ecosistemi naturali, la riduzione dell’inquinamento

acustico, la mitigazione delle isole di calore e il miglioramento paesaggistico. Il

progetto ha inoltre promosso la realizzazione e la rigenerazione di nuovi spazi verdi

ricreativi per i cittadini e le comunità: per questo motivo nuovi boschi sono stati creati

anche all’interno o in prossimità di alcune tra le maggior aree urbane del Paese, come

ad esempio è avvenuto a Milano, Torino, Brescia, Venezia/Mestre e Roma.

Un modello di business improntato alla sostenibilità

L’impegno verso la sostenibilità è alla base del modello di business di E.ON e si

sviluppa attraverso un approccio olistico che parte dall’interno dell’azienda e

coinvolge le persone e le comunità, con l’obiettivo di generare un cambiamento dei

comportamenti diffuso e trasversale. Il Gruppo intende giocare un ruolo di primo

piano nella transizione energetica verso un sistema decentralizzato, digitalizzato e a

basso impatto ambientale, e punta a raggiungere la riduzione delle emissioni dirette

del 75% entro il 2030 e del 100% entro il 2040, e punta, entro il 2050, a essere neutrale

dal punto di vista climatico anche per gli oltre 50 milioni di clienti in Europa, fornendo

loro esclusivamente energia pulita.

E.ON è consapevole che sono i comportamenti delle persone a guidare il progresso e

lo sviluppo della stessa transizione energetica. Da qui l’impegno dell’azienda alla

diffusione della sensibilità ambientale e alla creazione di una community sostenibile

che coinvolga tutti gli stakeholder – collaboratori, consumatori, clienti, azionisti,

partner, cittadini – in iniziative concrete di salvaguardia ambientale e riduzione degli

sprechi, come i Boschi E.ON e il progetto Energy4Blue, lanciato nel 2019 in

collaborazione con Legambiente, per contribuire alla salvaguardia del mare.

E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, con 79.000 dipendenti nel mondo e con

Sede principale a Essen, in Germania. Con il chiaro obiettivo di diventare un partner energetico per i

clienti, E.ON, anche in Italia, si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell’energia, del gas e

delle soluzioni, con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il

www.eon.it