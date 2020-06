Con Apam sul Baldo con la linea 36

Anche quest'anno riparte il collegamento tra Mantova e Ferrara di Monte Baldo: tutte le

domeniche d'estate dal 14 giugno e fino al 6 settembre un bus partirà da Mantova per collegare

in modo comodo, veloce e conveniente il monte più famoso del Lago di Garda.

Confermato il capolinea da Mantova presso la fermata MANTOVA FS in Piazza Don Leoni, con

partenza alle ore 7.30 in direzione di Ferrara di Monte Baldo, con arrivo alle ore 9.08.

La linea effettua fermate anche in Viale Pitentino, poi a Cittadella, Ponte Rosso, Sant'Antonio,

Bancole, S.Lucia, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Caprino Veronese,

Pazzon e Spiazzi di Monte Baldo.

La corsa di ritorno partirà da Ferrara di Monte Baldo alle ore 17.40 e arriverà a Mantova alle ore

19.20.

Spiazzi e Ferrara di Monte Baldo offrono al visitatore diversi itinerari escursionistici per passare

una giornata immersi nella natura e ammirare la flora tipica di questa zona prealpina, o

semplicemente rilassarsi nella quiete della montagna.

È inoltre possibile visitare il particolarissimo Santuario della Madonna della Corona, ricco di

pregevoli testimonianze artistiche e unico perché annidato sulle rocce a strapiombo sulla Val

d'Adige.

Nel rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-

19, all'utenza viene chiesto di collaborare responsabilmente al rispetto alcune semplici regole per

viaggiare sull'autobus:

 evitando di salire a bordo se si avvertono sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse,

febbre, raffreddore),

 rispettando la distanza di sicurezza in fermata e sul bus,

 indossando mascherina e guanti protettivi (o igienizzare frequentemente le mani),

 occupando solamente i posti consentiti: a bordo autobus i posti sono limitati,

 salendo a bordo già munito di biglietto interurbano APAM (per esempio da Mantova a

Ferrara di Monte Baldo è di fascia 9 al prezzo di 7,20€);

Si ricorda che la capienza del bus è limitata per garantire il distanziamento di sicurezza, pertanto

è possibile che venga interdetta la salita a bordo qualora si sia raggiunto il numero massimo di

posti disponibili.

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare il sito www.apam.it oppure a contattare

il servizio di Customer Care aziendale – attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 -

chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690 o alla email

customer.care@apam.it, o attraverso le pagine ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.