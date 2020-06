Palazzo Te le iniziative per l'estate

Le iniziative per la città di Mantova e la provincia: Supercard Cultura, MITICA estate – campo estivo a Palazzo Te, Spazio Te Estate nel Giardino dell’Esedra

Dopo la riapertura al pubblico del museo, Fondazione Palazzo Te presenta le nuove iniziative e le attività dell’estate per tornare a vivere insieme il fascino dell’arte.

Le difficoltà di questi mesi ci hanno insegnato quanto siano preziose esperienze in apparenza scontate, come la presenza, la cura, la comunità. Il lavoro delle istituzioni culturali in questi mesi deve rivolgersi alle famiglie, alle scuole, agli individui e alla cittadinanza che risiede nei territori di prossimità.

Per questo Fondazione Palazzo Te presenta oggi tre iniziative che hanno trovato un importante sostegno nel Comune di Mantova e nei Musei Civici, in compagni di viaggio come la Fondazione Palazzo D’Arco, Segni d’Infanzia associazione, gli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, e nel mondo della formazione. Un ringraziamento particolare a Fondazione Banca Agricola Mantovana per l’affiancamento.

Il primo progetto è la Supercard Cultura: il senso di questa iniziativa è quello di testimoniare il diritto di tutti i cittadini di Mantova e provincia di poter non solo fruire del proprio patrimonio al minor costo possibile, ma di essere ambasciatori dello stesso verso l’esterno. La card, proposta a tutti i residenti di Mantova e provincia, consente di accedere ai Musei Civici di Palazzo Te e San Sebastiano, e al Museo di Palazzo D’Arco, ogni volta che lo si desidera fino alla fine dell’anno, ed è propedeutica alla definizione di un vero e proprio passaporto della cultura.

Il secondo progetto è MITICA estate – campo estivo a Palazzo Te. Per la prima volta gli spazi di Palazzo Te entrano a far parte della tradizionale offerta formativa per l’estate, destinata alle famiglie del territorio. In una collaborazione con Segni d’Infanzia associazione, organizzatori di grande qualità, la Fondazione apre il Cortile Meridionale a due gruppi di bambini per quattro settimane. Una iniziativa che conferma e rilancia la volontà di approfondire il rapporto con il sistema scolastico e formativo del territorio, da tempo avviato anche con la Scuola di Palazzo Te.

Il terzo progetto è Spazio Te Estate, destinato a riattivare il Giardino dell’Esedra, per accompagnare la possibilità che questo splendido spazio possa essere accessibile gratuitamente alla cittadinanza, offrendo non solo la possibilità di fruire di una prospettiva preziosa sul palazzo, ma anche di partecipare a momenti di intrattenimento, di proposta culturale e di distensione. La riapertura dello Spazio Te Bar, animato dai raffinati drink di Mirko Salvagno, è un complemento importante di questa progettazione.

“L’interruzione e la terribile difficoltà di questi mesi – afferma il direttore di Fondazione Palazzo Te Stefano Baia Curioni – apre uno spazio di innovazione e progettazione che impone di ripensare e riaffermare il ruolo delle istituzioni culturali. Fondazione Palazzo Te vuole dimostrare di essere pronta ad agire assieme alle tante preziose realtà culturali del territorio di Mantova. I prossimi passi, che speriamo siano molti e importanti, devono vederci lavorare assieme”.

“Sperimentiamo questa nuova card rivolta ai cittadini della città e provincia di Mantova – dichiara il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi – perché vogliamo che sempre più il territorio tutto conosca, difenda e promuova i valori e il patrimonio culturale della nostra città”.

Le iniziative

Supercard Cultura

Fondazione Palazzo Te riserva ai cittadini residenti nel Comune e nella Provincia di Mantova l’opportunità di avere accesso al patrimonio culturale in totale sicurezza con la Supercard Cultura. La card personale, attivabile dal 1° luglio, consente l’ingresso ai Musei Civici di Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano e al Museo di Palazzo d’Arco, con i servizi connessi, fino alla fine dell’anno, per un numero di volte illimitato, nel rispetto delle necessità di prenotazione e limitazione degli accessi definite dalla normativa.

La card è acquistabile online sul sito www.fondazionepalazzote.it o direttamente in biglietteria a Palazzo Te. Il costo è di 6 euro e ha validità fino al 31 dicembre 2020. Esito di una proficua sinergia tra Comune di Mantova, Fondazione Palazzo Te, Musei Civici e Fondazione Palazzo d’Arco, realizzata grazie al contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana, la Supercard Cultura rappresenta un’importante occasione per rafforzare ancor più il rapporto dei cittadini mantovani con i propri tesori artistici, a partire dalla villa manierista di Giulio Romano.

MITICA estate – Campo estivo a Palazzo Te

Organizzato in collaborazione con Segni d’Infanzia associazione, il campo estivo è rivolto a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e combina nuove modalità didattiche e forme di apprendimento non formale, per trascorrere le mattinate estive a Palazzo Te in tutta sicurezza. Le attività, ideate per l’occasione da Segni d’infanzia, trovano una chiave di lettura che fa emergere la teatralità di Palazzo Te, usando il potere del mito di contenere storie, di trasformare emozioni e sentimenti umani in avventure epiche, permettendone la rielaborazione nella giusta distanza. La proposta formativa è programmata su quattro settimane nel mese di luglio a partire da lunedì 6, con frequenza dalle 8:00 alle 13:00 e, in accordo con le direttive a norma di legge, potrà accogliere massimo due gruppi di 7 bambini ciascuno. Le iscrizioni, aperte da mercoledì 24 giugno, si effettuano online sul sito www.segnidinfanzia.org. Il costo a settimana è di euro 60. Per maggiori informazioni: t 0376 1511955.

Spazio Te Estate

Riparte in sicurezza la programmazione di Spazio Te con due serate musicali: il mercoledì con “Spazio Deep”, la selezione musicale di dischi e tracce a cura del collettivo Deep Connection, formato da DJ BUBO e MIRCO B, che propone Deep-House, Lounge e musica elettronica; il venerdì continua il progetto “Art Warm-up”, lanciato a febbraio, che coinvolge giovani dj o talenti della scena musicale mantovana. L’appuntamento dell’aperitivo con Djset offre la possibilità di accedere liberamente durante la stagione estiva a tutta l’area del giardino dell’Esedra, pensato come una vera e propria piazza per la città, connessa alle funzioni pubbliche del parco.

Spazio Te Bar

Aperto per tutta l’estate dal mercoledì al sabato dalle ore 18.30 alle 23.00 con accesso al Giardino dell’Esedra a partire dalle 18.30. L’ampio giardino, allestito con sedute, è il luogo ideale per incontrarsi a fine giornata, per concedersi il piacere di un drink all’aperto in uno dei luoghi storici più suggestivi della città, per ascoltare musica selezionata e ritrovare il piacere di stare insieme nel rispetto delle norme di distanziamento. Il bartender Mirko Salvagno ha pensato una nuova proposta di aperitivo con i drink ispirati ai luoghi e agli affreschi di Palazzo Te.

Proseguono anche i progetti avviati nel corso dell’anno: la mostra multimediale “Giulio Romano Experience”; il palinsesto social “#sempreconTE” si arricchisce ogni settimana di nuovi contenuti delle serie dedicate a Giulio Romano, Palazzo Te e ai Gonzaga; la sezione web Mnemosyne è aggiornata con i video e i podcast prodotti da Fondazione Palazzo Te.

www.fondazionepalazzote.it