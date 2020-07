Post Sisma. Fontana firma 3 ordinanze. Oltre 32 milioni di euro per i centri storici e attività agricole

Il presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana, in qualita' di Commissario delegato per

l'emergenza e ricostruzione in Lombardia, ha firmato tre nuove

ordinanze, pubblicate sul Burl (Bollettino Ufficiale Regione

Lombardia) di oggi, 8 luglio, con cui vengono definiti i termini

e stanziati i fondi a favore dei territori della provincia di

Mantova colpiti dal sisma del 2012.



30 OTTOBRE TERMINE ULTIMO RENDICONTO INTERVENTI AGRICOLTURA -

Con l'Ordinanza n. 581, viene individuato un termine unico per

la presentazione della rendicontazione della spesa a saldo, per

gli interventi finanziati per il settore Agricoltura e

Agroindustria, prevista dalle Ordinanze n. 13, 15 e 16.



L'Ordinanza stabilisce che il termine ultimo per la

presentazione della rendicontazione dei lavori e' il 30 ottobre

2020. Questo termine si rende necessario per permettere ai

responsabili del procedimento di istruire gli atti e disporre i

pagamenti entro fine anno, nel rispetto della scadenza

perentoria di validita' dei conti correnti bancari vincolati

assegnati ai singoli beneficiari del settore agricoltura fissata

al 31 dicembre 2020. Il termine ultimo per la 'fine dei lavori'

rimane il 30 settembre 2020.



CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE DI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO -

Con l'Ordinanza n. 582, si provvede alla prima tranche di 41.700

euro per 3 progetti di ricostruzione post-sisma di attivita'

produttive agricole, esito delle istruttorie relative al Bando

'Avviso Pubblico Imprese', in regime di 'de minimis', ossia nel

rispetto del limite massimo stabilito dall'Unione Europea, che

per il settore agricolo non deve superare i 20.000 euro nel

triennio.



Con il successivo Bando 'INAIL 6', sono stati riaperti i termini

per la concessione di contributi in conto capitale a favore di

imprese, per il finanziamento di interventi per la rimozione di

carenze strutturali e per il rafforzamento locale finalizzato al

raggiungimento di almeno il 60 per cento della sicurezza sismica

richiesta per un edificio nuovo, con un budget di oltre 1

milione di euro.



Le domande, valutate a sportello, sono presentabili

esclusivamente tramite il portale

https://gefo.servizirl.it/sisma/ entro il 30 settembre 2020.



AGGIORNAMENTO RIPARTO CONTRIBUTI PER CENTRI STORICI DEI COMUNI -

Con l'Ordinanza n. 583, si procede ad una rideterminazione - a

seguito dell'analisi del reale fabbisogno di interventi di

riqualificazione e rifunzionalizzazione dei centri storici - dei

contributi provvisori pro quota gia' assegnati e attualmente

incrementati sino a 32,5 milioni di euro. Il nuovo riparto

consentira' di fatto anche ai Comuni di Moglia, Poggio Rusco e

San Benedetto Po di disporre della copertura finanziaria

necessaria alla rinascita dei centri storici con la procedura

degli Accordi di Programma.