Lombardia. Da domani obbligo mascherine solo se non si potrà garantire il distanziamento

In Lombardia, da mercoledì 15 luglio, cambiano le regole relative all'uso delle mascherine Anti Covid. Nella fattispecie, come spiega l'Ansa, dovranno essere mantenute all'aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Rimane invece l'obbligo di indossarla nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale inerente al coronavirus che sarà siglata nella giornata di oggi, 14 luglio, dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunitosi in Regione. Dal prossimo mercoledì la mascherina si potrà quindi togliere nei luoghi aperti a meno che non si riesca a tenere le distanze. Al netto di ciò, si dovrà comunque portarla con sé, così da poterla utilizzare laddove vengano a crearsi situazioni che non permettono il rispetto del distanziamento sociale, utile a prevenire nuovi contagi. In regione, l'obbligo di coprire naso e bocca anche all'aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino al 14 luglio, con l'ultima ordinanza regionale.