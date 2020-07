Incendi a Gonzaga e Pegognaga a poche ore di distanza. Scattano le indagini

Sono scattate le indagini per risalire alle cause che, a poche ore di distanza uno dall'altro, hanno causato sue roghi: uno a Gonzaga, l'altro a Pegognaga. Il primo incendio si è scatenato alla caffetteria La Torre che si trova sulla piazza centrale di Gonzaga, l'altro al Cafè Noir di vicolo Angeli a Pegognaga. Nel primo incendio a prendere fuoco è stata una pila di sedie accatastate all'esterno del locale. Un testimone avrebbe notato subito dopo divampato l'incendio una persona salire a gran velocità su un'auto in sosta in piazza Matteotti, che poi se nìè andata a gran velocità. L'area non è sorvegliata dalle telecamere. Nel pomeriggio il secondo rogo a Pegognana nel locale di Gloria Capucci. Danni si sono registrati alle attrezzature del locale. I due eventi secondo i Carabinieri non sarebbero collegati.

Il commento del Sindaco di Gonzaga:

"Desidero ringraziare la cittadina che stanotte, con prontezza, coraggio e senso civico, è riuscita a sventare un atto dalle conseguenze potenzialmente molto gravi. Ignoti hanno dato alle fiamme le sedie impilate davanti a un bar nella piazza di Gonzaga, provocando un rogo che ha danneggiato un tratto dei portici e che, senza l’allarme lanciato dalla nostra concittadina, avrebbe potuto intaccare locali e appartamenti attigui. I carabinieri, con cui sono in contatto dalle prime ore di questa mattina, sono al lavoro per individuare responsabili e moventi. Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

Siamo consapevoli del fatto che la tecnologia dell’attuale sistema di videosorveglianza in piazza Matteotti è superata e che è necessario ammodernarla e integrarla. La copertura capillare del territorio con modalità innovative di videosorveglianza è un obiettivo del nostro programma amministrativo, che stiamo cercando di attuare attingendo alle risorse disponibili. Queste risorse però non possono derivare dai 350mila euro appena stanziati da Regione Lombardia perché è Regione stessa, nei criteri di impiego della somma, a impedirne l’uso per finalità di videosorveglianza. Spiace davvero, in questo frangente, non poter destinare il denaro pubblico alla sicurezza dei cittadini e spiace ancora di più che ignori, o finga di ignorare, questo “piccolo” dettaglio la parte politica che non ha esitato a strumentalizzare l’episodio sui social.

Era già nei nostri programmi destinare una parte dell’avanzo di amministrazione 2019, che discuteremo in consiglio comunale nella seduta di domani 20 luglio, al potenziamento della videosorveglianza. A questo punto valuteremo con i commercianti della piazza se utilizzare a questo scopo anche una parte del fondo da 100mila euro che abbiamo istituito per sostenere le attività produttive e commerciali colpite dal lockdown".

Elisabetta Galeotti, sindaca di Gonzaga