Tonelli torna su Ocno. Interrogazione sulle modalità adottate per la rimozione dell'arcipelago

Tommaso Tonelli, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Mantova, torna su Ocno presentando un' Interrogazione sulle modalità adottate per la rimozione dell'arcipelago attrazzato sul Lago, costato 185.000,00 euro e installato nel corso del 2016 e rimosso nel 2018.

Nell’interrogazione si evidenziano, scrive Tonelli, candidato alle prossime elezioni comunali nella lista Lega Salvini, le prescrizione che ARPA Lombardia ha imposto in fase di istallazione e di rimozione in considerazione al fatto che il Lago Inferiore è altamente inquinato e inserito nel SIN.



L'INTERROGAZIONE

Premesso:

- che l’amministrazione, in corso di mandato, aveva installato delle piattaforme galleggianti soprannominate “Arcipelago di Ocno” nella sponda destra del Lago Inferiore come emerge dagli atti della conferenza di servizi del 21.07.2016 che ha interessato, oltre al nostro Comune, Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, A.I.P.O, il Parco del Mincio, la Soprintendenza e ARPA Lombardia;

- che tali istallazioni sono poi state rimosse essendo diventate praticamente inutilizzabili e parte del materiale conferito ad una azienda mantovana per la produzione di armadietti e altre parti conservate;

- che da notizie di stampa si è appresa l’intenzione dell’amministrazione di ricollocare l’arcipelago, entro la fine del 2019, sulle sponde del Lago Superiore;

- che ciò non è avvenuto;

- che ARPA Lombardia, in fase di conferenza dei servizi, aveva espressamente prescritto che poiché il Lago Inferiore ricade all’interno del “SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico” e le concentrazioni di inquinanti nei sedimenti superficiali, caratterizzati da ISPRA e ARPA nel 2009, presentano alcuni superamenti dei limiti di riferimento, nell’ancoraggio e nello spostamento

delle piattaforme galleggianti dovevano essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare il sollevamento di sedimenti dal fondo;

E inoltre che i blocchi di cemento, una volta terminato l’utilizzo delle piattaforme, dovevano essere rimossi e non lasciati sul fondo;



Pertanto, si chiede al Sindaco:

- se in fase di ancoraggio sono state poste in essere tutte le misure richieste da ARPA Lombardia;

- se in fase di rimozione sono stati o meno rimossi i blocchi di cemento dal fondale del lago come richiesto espressamente da ARPA Lombardia;

- in caso affermativo, si chiede dove sono stati collocati i plinti rimossi e se sono stati successivamente smaltiti e con quali accorgimenti rispetto alle normative sui rifiuti;

- dove sono conservate le parti ancora esistenti dell’arcipelago e a quale uso sarebbero destinate considerando che a tutt’oggi la struttura non è stata ricollocata sul Lago Superiore come riportato sulla stampa locale (GdM 16.03.2018).

Tommaso Tonelli – Vice Presidente del Consiglio Comunale