Piano Mantova. Via Roma blocca aumento biglietti Apam e si farà carico dell’aumento previsto dalle norme regionali

La Giunta ha approvato la disposizione per la sospensione fino al 31 agosto 2021 dell'incremento tariffario annuale da parte di Apam Esercizio Spa, sulla base di automatismi previsti da Regione Lombardia, sui servizi di trasporto pubblico locale, per l'anno 2020-2021, e il conseguente mantenimento delle tariffe concernenti il biglietto urbano unico da 75 minuti, compreso il mobile ticket, ed interurbano di corsa semplice (zona 1 ad 1,40 euro). "Abbiamo deciso di approvare tale sospensione degli aumenti tariffari – ha detto l'assessore del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – a seguito delle difficoltà economiche causate dall'emergenza sanitaria tuttora in corso e, quindi, per evitare un aumento delle spese a carico dell'utenza, specialmente delle famiglie mantovane. Le norme regionali prevedono un aumento automatico in base all'inflazione del biglietto, tuttavia l'Amministrazione comunale nell'ambito del Piano Mantova ha deciso di farsi carico di tale aumento sino al 31 agosto 2021, lasciando così invariato il costo del biglietto per gli utenti". L'Amministrazione comunale ha quindi richiesto ad Apam la temporanea sospensione dell'integrazione tariffaria. Approvato il progetto di riqualificazione impiantistica ed energetica di Palazzo del Mago. Più di un milione di euro per teleriscaldamento e sicurezza dell'edificio. La Giunta Palazzi, mercoledì 2 settembre, ha approvato il progetto definitivo da porre a base di gara per l'intervento denominato "Riqualificazione impiantistica ed energetica di Palazzo del Mago". L'edificio che si trova in vicolo Ospitale 4 è di proprietà del Comune di Mantova e conta complessivamente 84 appartamenti. Le opere di efficientamento possono contare su un contributo regionale di 974.450 euro, più altri 100 mila euro messi a disposizione dal Comune di Mantova. Le opere riguarderanno il teleriscaldamento, i controsoffitti e gli infissi. "Mettiamo in campo altre risorse per Mantova – ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli -. Con la sostituzione delle caldaie e con il teleriscaldamento possiamo dismettere gradualmente le linee del gas, migliorando sensibilmente la sicurezza dell'edificio. È uno dei più importante investimenti sull'efficientamento energetico mai realizzato dalle amministrazioni comunali su un edificio di valore storico. I primi beneficiari saranno proprio gli inquilini che si vedranno sensibilmente ridurre le spese energetiche della loro abitazione e del condominio, e trattandosi di nuclei spesso fragili, tale intervento ha anche una valenza sociale. Occorre ridefinire i parametri della qualità abitativa degli alloggi dei servizi abitativi pubblici, migliorandone la qualità e l'efficienza, tale intervento va proprio in questa direzione. Adesso partirà il bando di gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori che partiranno la prossima primavera con la fine della stagione termica". Piano Mantova. Misure di sostegno a favore dei concessionari di beni immobili di proprietà comunale con finalità commerciali La Giunta comunale ha dato il via alle misure di sostegno a favore dei concessionari di beni immobili di proprietà comunale, con finalità commerciali, tenendo conto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. I benefici riguarderanno il pagamento dei canoni. Saranno interessati i concessionari di aree pubbliche dei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande. Per loro è previsto lo sconto del 33 per cento del canone annuo, già precedentemente ridotto in considerazione dell'attività a carattere stagionale. Alla società Misvago snc, concessionaria del locale destinato a bar presso il Palazzo di Giustizia in via Poma, è stato azzerato il canone nel periodo da marzo ad ottobre 2020. "L'emergenza ha avuto un inevitabile riflesso economico sul tessuto sociale della città – ha sostenuto il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive Giovanni Buvoli - incidendo sulle molteplici attività che vengono svolte dai concessionari delle aree e dei locali di proprietà del Comune di Mantova aventi finalità commerciali. Il nostro sostegno, dunque, fa fronte delle pesantissime conseguenze della situazione epidemiologica che ha investito anche questi soggetti. Per questo abbiamo introdotto le agevolazioni che li aiutano nella fase della riapertura".