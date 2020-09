MXGP: triplo appuntamento di grande motociclismo a Mantova, 6 giorni di gare, evento senza precedenti

Grande riconoscimento per il Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari e per la Città di Mantova che hanno ottenuto, per la prima volta in un secolo di storia motociclistica, la assegnazione di un triplo appuntamento del mondiale MXGP. Nel periodo che va dal 26 settembre 2020 al 4 ottobre 2020 l’intero circus del motocross comprensivo di tutti i piloti e team delle classi MXGP, MX2, Woman MX e degli europei EMX 250cc e 125cc sosteranno a Mantova per dare vita a 9 giorni di intensa attività, con il seguente calendario:

• 26 e 27 settembre GP Lombardia, classi MXGP, MX2, EMX250cc e WMX

• 29 e 30 settembre GP Città di Mantova, classi MXGP, MX2, EMX 250cc e WMX

• 3 e 4 ottobre GP Europa, classi MXGP, MX2, EMX250cc, EMX 125cc

L’evento è stato presentato oggi in Sala Consiliare a Mantova, presenti l’assessore allo Sport del Comune di Mantova Paola Nobis, il presidente MCM Giovanni Pavesi, il pilota ufficiale Gas Gas MXGP Glenn Coldenhoff, la Campionessa del mondo in carica Courtney Duncan, Kawasaki Racing. Ha moderato il giornalista professionista Stefano Bergonzini.

Si tratterà della 9°, 10° e 11° prova di questo Campionato del mondo motocross, completamente ridisegnato per ragioni legate alla diffusione del Coronavirus. Si tratta di un tributo alla capacità organizzativa dell’MCM e della intera Città di Mantova che dovranno sostenere il peso organizzativo di un evento senza uguali nella secolare storia del Motoclub Mantovano fondato nel 1919.

Inutile dire che si tratta di un momento importantissimo per la Città di Mantova e la Regione Lombardia che potranno comunicare a tutto il mondo la ritrovata sicurezza e operatività economica, sociale e turistica dopo i difficili mesi trascorsi.

In pista ci saranno circa 300 piloti, provenienti da 26 nazioni. In gara tutti i big. La MXGP è guidata nuovamente da Antonio Cairoli (KTM) dopo la spettacolare vittoria al GP Emilia Romagna di Faenza domenica scorsa. Il siciliano torna a Mantova dopo la vittoria negli Internazionali d’Italia di febbraio e ha un vantaggio di 7 punti sul Campione del mondo uscente, lo sloveno Tim Gajser (HRC Honda) altro beniamino del nostro Circuito.

Il 9 volte Campione del mondo cercherà di approfittare delle 3 gare lungo il suo tracciato preferito per sferrare l’attacco allo sloveno Gajser che nel GP disputato sulla sabbia del Nuvolari nel 2016 lo sconfisse dando vita ad un duello da cineteca, presente in tutti i portali di motocross del mondo.

In MX2 è in testa il francese Tom Vialle (KTM) che ha corso bene a Mantova a febbraio. In Woman MX le ragazze tornano in pista dopo una pausa che dura dall’8 marzo. Rivedremo al Nuvolari la 6 volte Campione del mondo Kiara Fontanesi (KTM), per recuperare i 10 punti di ritardo sulla neozelandese Duncan (Kawasaki). In EMX125cc guida l’italiano Andrea Bonacorsi che ha riportato alla vittoria il marchio italiano Fantic Motor. In EMX250cc è in testa il francese Thibault Benistant (Yamaha) con 38 lunghezze sul nostro Mattia Guadagnini (Husqvarna).

Saranno 9 giorni di full immersion sportiva resa possibile grazie al sostegno delle istituzioni, in primis del Comune di Mantova che ha creduto in questo progetto che porterà in città movimento turistico e lavoro. Le ruspe sono in azione per creare 3 diversi layout di pista per i 3 GP in modo da garantire uno spettacolo senza respiro e per assicurare al pubblico settori separati, accessi sicuri, e distanziamenti. Gli eventi si svolgeranno in presenza con il limite massimo di 1.000 spettatori al giorno, i biglietti sono in vendita esclusivamente online su: www.motocrossmantova.com

Il progetto è stato possibile grazie al fattivo impegno del presidente FIM Jorge Viegas, che ha visitato Mantova l’anno scorso, del presidente Federmoto Giovanni Copioli e del promotore Infront Moto Racing.