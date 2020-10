Vivaldi segreto al Bibiena con "L'Appassionata"

Domenica 4 ottobre alle ore 17.00 tornano al Teatro Bibiena per MantovaMusica i Concerti della Domenica con “Vivaldi segreto”, evento a cura de L’Appassionata – Orchestra da Camera con Tommaso Benciolini al flauto solista e Lorenzo Gugole maestro concertatore. In programma sei concerti per flauto, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, a trecento anni dal periodo di permanenza del celebre compositore veneziano nella nostra città.

L’Appassionata nasce nel 2019 attorno alle attività della Gaspari Foundation e del suo festival musicale “Primavera” come gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Tra i suoi componenti si annoverano alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, che si sono perfezionati nelle più importanti istituzioni musicali di tutta Europa ed hanno già maturato esperienza concertistica nelle principali orchestre italiane tra cui l’orchestra Sinfonia nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, i Virtuosi Italiani.

Tommaso Benciolini, già noto al pubblico di MantovaMusica, che lo ha potuto apprezzare in passato in diverse occasioni, è oggi protagonista di un’intensa e appassionata carriera come solista e camerista. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in molte tra le più prestigiose sale tra cui la Philharmonie di Berlino, la Novaya opera di Mosca, la Smetana Hall di Praga, la Carnegie Hall di new York, Beijing University Hall e Guangzhou opera House in Cina, la Salle Cortot di Parigi, il Gran Teatro La Fenice di Venezia, la Sala Verdi e il Palazzo Reale di Milano, il Palazzo Ducale di Genova, il Teatro Bibiena di Mantova, il Teatro Filarmonico di Verona.