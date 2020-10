Concluso il service "Un ecografo per il Pronto Soccorso di Pieve di Coriano" dei Lions Mantova Terre Matildiche

L'ecografo carrellabile (valore 28mila euro) donato dal Lions Club Mantova Terre Matildiche all'Ospedale di Pieve di Coriano è già operativo e rappresenta un importante presidio sanitario per tutte le emergenze cardiovascolari del territorio. A suggellare l'iniziativa, la consegna di una targa da collocare nell'atrio del nosocomio a presidio del Destra Secchia. Presenti alla cerimonia di consegna il direttore sanitario Riccardo Bertoletti, il dirigente sanitario Adriano Verzola, il delegato dell´AIL di Mantova Stefano Bulgarelli, il sindaco di Borgomantovano Alberto Borsari e Daniela Besutti in rappresentanza degli Amici Ospedale di Pieve.

Per il Lions hanno presenziato il governatore del Distretto di Bergamo Brescia e Mantova Federico Cipolla, la presidente del Mantova Terre Matildiche Manuela Morandi con il past president Giorgio Strazzi e Romano Panzeri, segretario della Fondazione Lions Bruno Bnà. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it