Sindaci d'accordo: da giovedì coprifuoco in Lombardia. Vietato spostarsi dalle 23, nel w.e chiusi i c.commerciali

Stop delle attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' dalle 23 alle 5 in Lombardia la proposta del coprifuoco è stata sottoscritta da tutti i sindaci dei Comuni capoluogo dai capigruppo di maggioranza e di opposizione lombardi dopo aver preso atto delle proiezioni illustrate dal Comitato Tecnico Scientifico sull'evoluzione del covid nella regione; la decisione è stata inoltrata da Fontana al Governo. "Le parti intervenute - si legge in una nota di Palazzo Lombardia – hanno anche chiesto la chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità".

La fotografia dei positivi in Lombardia viene scattata dal report elaborato da Regione Lombardia che parla di 2.516.861 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza; i ricoverati, in questo momento, in terapia intensiva sono 113 e comprendono malati di varie patologie risultati positivi, i nuovi ultimi positivi rilevati sul territorio regionale sono 1687 su una popolazione di quasi 11.000.000 di abitanti, i debolmente positivi sono complessivamente 123.

(Fonte: Quotidiano.Net) Diffuso Il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati di oggi, a livello nazionale, certificano un netto calo nella curva dei contagi a fronte di quasi 50mila tamponi in meno processati. L'indice dei positivi sui test effettuati sale così al 9,4%. Crescono le vittime, 73 nelle ultime 24 ore (ieri 69). In rialzo anche terapie intensive e i ricoveri. La somma tra casi critici e decessi (120) è maggiore rispetto a ieri (114). Già dal primo pomeriggio filtrano aggiornamenti dalle regioni su contagi, decessi e guariti. Le buone notizie arrivano dal Veneto, dove non si registra nessuna ulteriore vittima. Dodici, invece, i morti in Toscana nelle ultime 24 ore, tre in Emilia-Romagna e 6 in Lombardia. I nuovi casi si mostrano da settimane in forte crescita e hanno sfondato ieri quota 11mila unità. Ma sono i numeri di decessi e terapie intensive che le istituzioni seguono con più attenzione, allarmati dalla tenuta del sistema sanitario. Che, al momento, non è in discussione, anche se medici e ospedali non mancano di sottolineare la criticità della situazione. Intanto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, dichiara oggi che è "realistico" pensare di iniziare a distribuire il vaccino anti Coronavirus in primavera.

Gli ultimi dati Covid

I nuovi casi sono 9.338 (ieri 11.705), a fronte di meno di 98.862 tamponi (ieri 146.541). Nelle ultime 24 ore si registrano 73 vittime (ieri 69). Gli attualmente positivi aumentano di 7.766 unità a 134.003, altri 1.498 i guariti (252.959 da inizio epidemia). Sono invece 797 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in più rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 45. Crescono anche i ricoveri ordinari: 545 in più (ieri +514), per un totale di 7.676. Sono 125.530 le persone in isolamento domiciliare (+7174 rispetto a ieri).

L'indice dei positivi sui tamponi arriva oggi al 9,4% (ieri era salito all'8%). Per fare un confronto più omogeneo sui contagi, lunedì scorso con 85mila tamponi i casi erano 4.619, quindi nell'arco di una settimana c'è stato circa un raddoppio. La regione con più casi oggi è ancora la Lombardia (+1.687), seguita da Campania (1.593), Toscana (986), Lazio (939) e Piemonte (933). Nessuna regione a zero, la migliore la Basilicata con 22 casi.

In Lombardia sono stati registrati 1.687 casi, di cui 111 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico. Sei i decessi. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono stati 17.084. I tamponi effettuati sono 14.577 (totale complessivo: 2.516.861), con una percentuale rispetto ai positivi pari al 11,5 %. I guariti/dimessi sono 341 (totale 86.738, di cui 1.718 dimessi e 85.020 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva raggiungono quota 113 (+3), mentre i ricoverati 1.136 (+71). Ieri, a fronte di 30.981 tamponi, c'erano stati 2.975 positivi e 21 morti. La Lombardia ha deciso di chiedere al governo l'istituzione del coprifuoco in regione dalle 23 dopo che la 'Commissione indicatori' istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva.