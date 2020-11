Pof. La proposta della Provincia di Mantova è stata inviata alla Regione

Accolta la richiesta dell’Istituto "Strozzi" di Palidano di Gonzaga di attivazione già dal prossimo anno scolastico del Corso di Istruzione Tecnica "Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica". Non recepita invece quella di istituzione del nuovo percorso IeFP Personalizzato per Disabili “Operatore della Ristorazione – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande" presentata dell’Arti e Mestieri “F. Bertazzoni” di Suzzara. Sono i due punti salienti della proposta di Piano provinciale dei servizi di istruzione e formazione per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 – Programmazione dell’offerta di secondo ciclo di istruzione e formazione approvata dal presidente della Provincia Beniamino Morselli. Il documento sarà ora inviato a Milano visto che l’ultima parola spetterà alla Regione. La stessa nei mesi scorsi aveva fornito alle Province le indicazioni per procedere alle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell’offerta formativa: condivisione e partenariato con le autonomie locali, con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali e con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali. La Provincia ha quindi istituito il Tavolo provinciale consultivo che nel corso dei diversi incontri promossi ha preso in esame le proposte di attivazioni di nuovi indirizzi. A sostegno della richiesta di attivazione dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, i bisogni di quel tipo di professionalità espressi dalle realtà produttive del territorio, a vocazione prevalentemente meccanica. Le amministrazioni locali avevano espresso la stessa necessità e dichiarato sostegno e appoggio alla proposta. L’attivazione dell’indirizzo non comporterebbe una richiesta di nuovi spazi. A livello di laboratori la dotazione esistente sarebbe sufficiente per garantire l’avvio del biennio, mentre i laboratori andranno implementati per il triennio in spazi già individuati dall’Istituto e dall’Amministrazione Provinciale. L’implementazione dei laboratori avverrà solo nel caso in cui l’Istituto raccolga un numero di iscrizioni sufficienti all’attivazione dell’indirizzo. La richiesta della Fondazione Arti e Mestieri di Suzzara di attivare l’indirizzo “Operatore della Ristorazione – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande personalizzato per disabili non è stata accolta perché lo stesso corso è già presente presso il medesimo l’ente di formazione, seppure non nella declinazione per allievi disabili, ed è già attivo da anni anche in altri quattro enti di formazione della provincia di Mantova. Inoltre il corso Personalizzato per Disabili dell’indirizzo richiesto è già presente presso un Centro di Formazione Professionale del Comune capoluogo. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it